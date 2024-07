Italbasket facile la prima

L’Italbasket di Pozzecco debutta facile al Torneo Preolimpico in Portorico e vince con il Bahrain 114-53.

SAN JUAN – Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italbasket al Torneo Preolimpico. Di certo l’avversario non era di quelli probanti, ma non è mai giusto sottovalutare gli avversari. Con il Bahrain finisce 114-53 con un vantaggio di ben 61 punti. Il prossimo impegno sarà con i padroni di casa del Portorico giovedì 4 luglio alle ore 20.30 locali (ore 2.30 del 5 luglio in Italia, live DAZN, Sky Sport Max, Now)

Migliori marcatori di serata Danilo Gallinari e Nicolò Melli (14). In doppia cifra anche Achille Polonara (13), Awudu Abass, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso (11) e Stefano Tonut (10).

Il +61 è lo scarto più grande mai registrato da una Nazionale in un torneo Pre Olimpico. Per gli Azzurri si tratta del quarto scarto maggiore di sempre inflitto ad un avversario dopo il +79 del 1976 (con l’Irlanda), il +66 del 1987 (con la Svizzera) e il +64 (con la Georgia) del 2005.

Prima gara anche nel Gruppo A, anche se molto più equilibrata, con la favorita Lituania che ha battuto il Messico 96-84. 21 punti per Grigonis, 18 per Ibarra.

La partita

Nonostante il Bahrain sia al numero 67 della classifica mondiale, il divario è ampissimo con l’Italia che passeggia per tutta la partita. La squadra dell’ex allenatore del Libano ai Mondiali nelle Filippine, coach El Hajj, paga dazio a livello fisico e tecnico riuscendo a battagliare in qualche modo solo con il naturalizzato Wayne Chism. Melli domina, Abass e Gallinari segnano da tre e il primo quarto finisce 19-9 per gli Azzurri.



Il secondo quarto vede gli azzurri continuare a ruotarsi ma il risultato non cambia. Il Bahrain ci prova ma Gallinari e Melli sono già in doppia cifra con entrambi 12 punti. Si va negli spogliatoi sul +22 (47-25).

Il rientro dalla pausa vede Polonara aprire le danze con 7 punti consecutivi, Hamooda prova a rimettere in gara i suoi, ma è troppo poco. L’idolo di giornata diventa il trentenne Ali Hasan, il classico centro dei campionati Minors, 1.90 per un peso indefinito. Tutto il pubblico è con lui a ogni sua giocata. A metà quarto gli azzurri toccano il +25 (62-37), a fine quarto si tocca il +34 per il 76-42.

L’ultimo periodo vede il CT Pozzecco allungare le rotazioni con l’entrata in campo anche di Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani.

Il Bahrain prova a recuperare qualche punto, ma gli azzurri sono una macchina schiacciasassi e superano abbondantemente quota 100.

La semifinale è già garantita, ora bisogna però dare tutto col Portorico venerdì per non rischiare di incrociare la Lituania prima della finale.

Il commento del CT

Queste le parole del CT Pozzecco a fine gara: “All’inizio della gara ero un po’ nervoso perché non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così. Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo“.

Il tabellino

Italia-Bahrain 114-53 (19-9, 28-16, 29-17, 38-11)



Italia: Spissu* 6 (2/3, 0/2), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut* 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli* 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara* 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli* 6 (3/3, 0/2). All: Pozzecco

Bahrain: Buallay (0/1, 0/1), Chism* 4 (2/3, 0/2), Haji* 12 (0/1, 4/13), Rashed 5 (0/1, 0/1), Isa 5 (1/1, 1/6), Hasan S. (0/1 da tre), Azzam 6 (3/4, 0/2), Melad*, Hamoda* 10 (5/6), Hamooda* 9 (2/4, 1/4), Hasan A. 2 (1/3). All: El Hajj

Tiri da due Ita 34/48, Bah 14/25; Tiri da tre Ita 11/27, Bah 6/30; Tiri liberi Ita 13/16, Bah 7/8. Rimbalzi Ita 45 (Polonara 8), Bah 21 (Chism, Azzam, Hamoda 3). Assist Ita 39 (Spissu 7), Bah 13 (Hamooda, Hamoda 3).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Carlos Peralta (Ecuador), Rabah Noujaim (Libano)

Photo Credits: Fip.it