Intervista a Gabriele Carboni, in occasione della prima edizione di Rome Summit

La prima edizione di Rome Summit ha visto riuniti i vertici della Chiesa, delle istituzioni e i giovani leader d’impresa, per discutere il futuro dell’economia e dell’impresa in Italia.

ROMA – In occasione del primo Rome Summit, un forum economico promosso dai giovani dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Gabriele Carboni, Vicepresidente UCID Modena e co-fondatore Weevo Srl Società Benefit. L’evento, tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo, ha riunito i giovani leader d’impresa delle categorie economiche e produttive del Paese, con l’obiettivo di tracciare una nuova rotta per i prossimi decenni.

Carboni ha sottolineato l’importanza di mettere al centro delle PMI il territorio, inteso come comunità, e di conseguenza se stessi e la propria famiglia. Ha evidenziato come il legame con il territorio non solo rafforzi l’identità aziendale, ma favorisca anche una crescita sostenibile e inclusiva, capace di valorizzare le risorse locali e di creare un ambiente di lavoro più coeso e armonioso.