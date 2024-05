TestTIAMOci! Testare, trattare, prevenire

Dal 20 al 27 maggio scatta la Testing Week Europea. LILA presente in tante città per test su HIV, HCV e sifilide.

Dal 20 al 27 maggio, tutta Europa si mobilita per la prima European Testing Week (ETW) del 2024. Si tratta della prima settimana dei test volta a promuovere la diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e di altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

Testare, Trattare, Prevenire: “Test, Treat, Prevent” è lo slogan dell’iniziativa, una delle più importanti al mondo per quanto riguarda la salute pubblica.

Promossa da EuroTEST due volte l’anno, in primavera e in autunno, la ETW vede coinvolte centinaia di realtà, tra istituzioni sanitarie pubbliche e private, community e ONG, in oltre cinquanta paesi del continente europeo. Purtroppo, in tutta la regione europea dell’OMS, gran parte di queste infezioni resta non diagnosticata fino all’insorgere di gravi conseguenze per la salute delle persone. Nella regione europea dell’OMS si stima infatti che solo l’83% dei circa tre milioni di persone che vivono con HIV siano consapevoli del loro stato. Molto più alti i casi non diagnosticati di HBV e HCV.

Eppure, accedere tempestivamente al test e, quindi, alle cure disponibili, permetterebbe di salvaguardare al meglio la propria salute e quella delle altre persone. Nel caso dell’HIV, per esempio, le terapie disponibili riescono a portare la carica virale a livelli talmente bassi da fermare il decorso verso l’AIDS e da rendere il virus non trasmissibile secondo l’evidenza scientifica U=U, ossia Undetectable equals Untrasmittable.

Per quanto riguarda le epatiti virali – prima causa di cirrosi e cancro epatico se non trattate – l’HCV può essere guarita completamente, mentre l’HBV può essere controllata e prevenuta con un vaccino.

Per quanto riguarda le IST, gli ultimi dati disponibili dell’ECDC (quelli del 2022) mostrano in tutti i paesi UE/SEE aumenti esponenziali per gonorrea, sifilide, clamidia e altre infezioni che vanno diagnosticate e trattate con tempestività.



Test anonimi e gratuiti in sette città italiane

Con l’obiettivo di incoraggiare le persone a sottoporsi ai test per conoscere il proprio stato di salute e renderle consapevoli, eventualmente, dei percorsi di cura da affrontare, nella settimana dal 20 al 27 maggio la LILA rafforza l’offerta dei propri servizi di testing (che restano comunque attivi tutto l’anno). Le sue sedi offriranno test rapidi, anonimi e gratuiti, salivari o capillari, per HIV, HCV e sifilide in sette città: Bari, Cagliari, Como, Firenze, Milano, Torino e Trento.



“Call Me!”

In coincidenza con la Testing Week, a partire dal 20 maggio la LILA lancia il servizio telefonico “Call Me!”. Chiamando lo 02 89 455 320 è possibile accedere da ogni parte d’Italia a informazioni, colloqui di counselling e di supporto, sportello virtuale per le persone con HIV, consulenze specialistiche da remoto di tipo legale, previdenziale, sociale, servizi di testing.