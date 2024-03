“Interreg GREW”: gestione sostenibile delle aree umide

Interreg GREW, il nuovo progetto lanciato dall’Università Iuav di Venezia, sulla gestione sostenibile delle aree umide.

L’Università Iuav di Venezia si appresta a lanciare un nuovo progetto di grande rilevanza internazionale, consolidando il proprio impegno sulla gestione sostenibile delle aree umide. Il progetto, denominato Interreg GREW (Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region), partirà ufficialmente questo mese, portando avanti e ampliando il lavoro iniziato con il precedente progetto CREW Interreg IT-HR.

Il nuovo progetto, finanziato con un importante contributo, si propone di consolidare i risultati ottenuti fino ad ora, attraverso la firma di otto Contratti di area umida pilota. Questi accordi, negoziati su base volontaria, mirano all’adattamento ai cambiamenti climatici di altrettante zone umide costiere transfrontaliere tra Italia e Croazia. Tra le aree coinvolte in Italia troviamo la Laguna nord di Venezia, la Laguna di Marano, il Delta del Po ferrarese e la foce del fiume Ofanto; mentre in Croazia sono interessate la riserva ornitologica Palud in Istria, la foce del fiume Neretva a Dubrovnik, il parco delle isole Brioni e l’area costiera di Zara.

Il finanziamento complessivo del progetto ammonta a 2.619.600 euro, di cui l’80% proviene dal fondo FESR e il restante 20% dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. La durata prevista è di 30 mesi e il lancio ufficiale avverrà l’8 marzo presso l’Università Iuav di Venezia, capofila del progetto.

Il progetto coinvolge diversi partner progettuali, tra cui il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il Patto per l’occupazione nord barese/Ofantino, la Comunità Riviera Friulana, Zastita Prirode (Istituzione pubblica per la gestione delle aree naturali protette della regione di Dubrovnik-Neretva), l’agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara, Natura-Histrica (Istituzione pubblica con sede a Rovigno) e l’Ente di gestione del Parco Nazionale delle isole Brioni.