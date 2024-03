“Stelle”, uno spettacolo sui desideri dei bambini, fissato per domenica 3 marzo al Teatrino Groggia di Venezia.

VENEZIA – Il Settore Cultura del Comune di Venezia continua a offrire un ricco programma di intrattenimento per i più giovani, con una serie di spettacoli pensati appositamente per coinvolgere e stimolare l’immaginazione dei bambini e delle loro famiglie. Uno dei progetti più interessanti è “A pesca di sogni”, curato da La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale, che si tiene al Teatrino Groggia di Venezia.

“Stelle”

Il prossimo appuntamento con “A pesca di sogni” è fissato per domenica 3 marzo alle 16.30, con lo spettacolo intitolato “Stelle”, interpretato da Carlo Presotto. Questo spettacolo è frutto di una ricerca universitaria condotta nel 2022 sulle aspirazioni dei bambini e dei ragazzi, promossa da IUSVE in collaborazione con Avis Veneto, che ha coinvolto centinaia di giovani per sondare le loro visioni del futuro dopo due anni di pandemia.

L’idea alla base dello spettacolo è quella di esplorare i desideri nascosti nei cuori dei bambini attraverso un viaggio immaginario nel cielo stellato. Le stelle diventano simboli dei desideri più profondi e autentici, che spaziano dal desiderio di pace e serenità al desiderio di esplorare e comunicare con la natura.

Carlo Presotto e Silvano Antonelli, gli autori dello spettacolo, sono esperti nel campo del teatro per ragazzi e con “Stelle” vogliono dare voce ai desideri autentici dei bambini di oggi, offrendo loro uno spazio sicuro per esprimersi liberamente.

Laboratorio teatrale

In parallelo allo spettacolo, ritorna anche il “Tilt lab”, un laboratorio teatrale condotto da Julio Escamilla, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. L’obiettivo del laboratorio è quello di stimolare la creatività e l’espressività dei partecipanti attraverso l’uso del corpo e della parola, offrendo loro la possibilità di esplorare nuove forme di espressione artistica in un ambiente inclusivo e non giudicante.

Julio Escamilla, attore e formatore con esperienza internazionale, guiderà i ragazzi in un percorso divertente e stimolante, finalizzato a far emergere il meglio di ognuno di loro.

Il “Tilt lab” si terrà per quattro incontri nel mese di marzo – sabato 9, 16, 23 e domenica 24 – dalle 15.00 alle 18.00, con una restituzione finale per i genitori al termine dell’ultimo incontro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare [email protected],