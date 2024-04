Installazione distrutta dal vento

A Venezia, un’installazione che fa parte delle opere esposte alla Biennale d’Arte, è stata rimossa dai Vigili del Fuoco

Venezia – Poco prima delle 9:30, di oggi, martedì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Campo San Martino nel centro storico, per ‘salvare’ un’istallazione della Biennale d’Arte. L’opera era in procinto di cadere a cause del forte vento e delle avverse condizioni meteo di questi giorni.

I pompieri, con una scala, hanno dovuto distaccare del tutto l’installazione che era già in parte divelta. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di rimozioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

https://ilnuovoterraglio.it/la-biennale-di-venezia-yuko-mohri-porta-compose-al-padiglione-giappone/