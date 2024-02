Capodanno cinese: inizia l’anno del Drago

Oggi comincia la festa di primavera o capodanno lunare, per gli occidentali il capodanno cinese. Inizia ufficialmente l’anno del Drago dell’elemento legno.

Oggi si festeggia in tutto il mondo la festa di Primavera detta anche capodanno lunare ma più conosciuto in Occidente come Capodanno cinese. Tra le più importanti festività cinesi, il capodanno viene festeggiato in molti paesi dell’estremo Oriente e varia di data di anno in anno.

Secondo la tradizione, il primo mese (e di conseguenza l’anno) inizia alla seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, creando un lasco di circa 29 giorni. Il capodanno, infatti, può cadere dal 21 gennaio al 20 febbraio del calendario gregoriano. Quest’anno il capodanno cade oggi, sabato 10 febbraio e per i prossimi quindici giorni ci saranno festeggiamenti fino al gran finale con la festa delle lanterne. L’anno poi terminerà il 25 gennaio 2025.

Come nasce il capodanno cinese

Secondo una leggenda della mitologia cinese, nei tempi antichi c’era un mostro chiamato Nian (年). L’essere usciva dalla sua tana ogni dodici mesi per mangiare gli esseri umani. Si spaventava però con i rumori forti ed era terrorizzato dal coloro rosso. Fu così che il popolo cinese iniziò a festeggiare con fuochi d’artificio, canti e decorando tutto di rosso in modo tale che il Nian non uscisse. Da questa leggenda nasce anche l’ideogramma e la parola Nian, che significano “Anno”.

I festeggiamenti

I festeggiamenti iniziano già dalla sera prima, quando si banchetta con la famiglia per poi terminare dopo quindici giorni con la festa delle Lanterne. Sono festeggiamenti molto intimi e si tende a passare questi giorni con i propri parenti e gli amici più cari, tornando nella propria terra natale.

Il colore della festa è ovviamente il rosso, come detto in precedenza, per cui sia le case che i vestiti tendono ad esser di questa tonalità. Parte integrante della festa sono i fuochi d’artificio perché il rumore e la luce allontanano il mostro Nian. In tutta la Cina e nelle città del mondo in cui c’è una forte presenza cinese si può così assistere a bellissimi e unici spettacoli pirotecnici.

Un’altra tradizione di questa festa è quella di scambiarsi buste rosse contenenti inizialmente monete, ma al giorno d’oggi si tende a donare banconote di vario taglio. La cosa importante è che siano sempre di numero pari per portare fortuna, ma non quattro. Questo numero infatti è associato alla morte a causa della sua assonanza.

Inizia l’anno del Drago

Secondo l’astrologia cinese, ogni anno è caratterizzato da un animale e da un elemento (acqua, legno, fuoco, terra, metallo) costruendo così un ciclo di dodici anni. I dodici animali si alternano di anno in anno a partire dal giorno del capodanno. Il primo animale dello zodiaco è il topo, seguito da bufalo, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e per ultimo il maiale.

Secondo la tradizione cinese il segno zodiacale delle persone è dato non dal giorno di nascita ma dall’anno, per cui una persona nata dopo il 10 febbraio 2024 sarà del segno del drago, come quelli nati nel 2012, 2000, 1988 ecc.

L’anno del drago (in questo caso del legno e legato al colore verde) è sempre considerato un anno fortunato, di prosperità e libertà. È l’animale più forte dello zodiaco e anche l’unico non esistente. Legato direttamente all’Imperatore, è facile trovarlo come simbolo di protezione in moltissime raffigurazioni. Secondo la tradizione chi nasce in questo anno avrà una vita fortunata e prospera.