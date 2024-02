Dal cuore delle Dolomiti, un messaggio di libertà e civiltà

“Insieme Ovunque” , il progetto benefico di CAMMINARE PER LA VITA, parte da Treviso e arriva ad Arabba-Marmolada. Deborah Compagnoni consegna quattro carrozzine e un monorolly per disabili al Comprensorio bellunese.

Il cuore della solidarietà batte forte sulle vette delle Dolomiti. Giovedì 8 Febbraio, il Rifugio Gorza in località Porta Vescovo – Arabba (BL) ha ospitato la consegna ufficiale di quattro carrozzine per disabili ad altrettanti rifugi presenti nel Comprensorio di Arabba-Marmolada da parte degli organizzatori di Camminare per la Vita, guidati dalla campionessa Deborah Compagnoni.

Oltre alle quattro carrozzine è stato donato a Funivie Arabba un monorolly, che sarà in dotazione presso l’impianto di risalita di Porta Vescovo, per agevolare la fruizione del servizio da parte degli sciatori diversamente abili che utilizzano il mono-ski o sit-ski.

Nel comprensorio di Arabba-Marmolada ha così trovato continuazione il progetto benefico “Insieme ovunque”, denominazione scelta da Camminare per la Vita per evocare anche nell’ambiente montano lo spirito, le finalità e le modalità che caratterizzano l’attività di questa realtà facente capo a Sciare per la Vita OdV (di cui Compagnoni è presidente).

“La libera accessibilità e fruizione di ogni luogo rappresenta per noi di Camminare per la Vita un impegno e una priorità, perché è diretta a garantire la libertà di ogni persona di poter svolgere le attività e di poter frequentare i luoghi desiderati, senza limiti esterni – spiega Deborah Compagnoni. – In questa ottica non è casuale la scelta del Comprensorio di Arabba-Marmolada, apprezzata da tutti per la posizione strategica, i numerosi collegamenti e la grande varietà di piste. Caratteristiche tutte che, grazie agli ausili donati oggi da Camminare per la vita, consentiranno anche agli sciatori diversamente abili più esperti di sciare e di praticare a livello agonistico questo meraviglioso sport con maggiore agibilità, senza doversi preoccupare di eventuali limitazioni, e consentiranno davvero a tutti di godere della bellezza di queste montagne”.

“Oggi si è avverato il sogno che avevo dal momento in cui sono rimasto in carrozzina” – ha detto Carlo Costa, maestro di sci di Arabba, paraplegico dal 2011 a seguito di un infortunio casalingo – “un’emozione unica poter dare l’opportunità anche a persone come me che già sono costrette ad accettare la propria disabilità e si vedono precludere passioni come lo sci. Grazie a Camminare per la vita anche sciare, da oggi, diventa più accessibile”.

“Ho sempre sciato sin da piccolo, ma dopo l’incidente non potevo più accedere alle cabinovie di risalita. Da qui è nata l’idea di realizzare questi carrellini, che mi consentono oggi di andare a sciare ove desidero in autonomia ed insieme alla mia famiglia”, ha spiegato Hans Peter Schraffl ideatore del monorolly.

“Più che l’evento in sé, mi ha fatto piacere lanciare tutti insieme un segnale di forte attenzione, a testimonianza di una crescente sensibilità. Noi come Consorzio Impianti a Fune Arabba-Marmolada vogliamo fare concretamente la nostra parte”, questo il commento di Diego De Battista, presidente di CIFAM ed amministratore delegato di Funivie Arabba, presente alla cerimonia insieme a Luca Palla, neopresidente dello Sci Club di Arabba ed atleta della Nazionale B Paralimpica, ai rappresentanti del Soccorso Alpino, della Polizia e il Comandante Alessandro Bui in rappresentanza dei Carabinieri di Cortina.

30 piccoli sciatori scendono la pista con Deborah Compagnoni

Alla mattinata densa di emozioni, è seguito un pomeriggio di divertimento per i 30 piccoli atleti dello Sci Club di Arabba, che hanno potuto sciare con la campionessa Deborah Compagnoni. Prima di affrontare le piste, la colorata compagnia ha attorniato la campionessa leggendo un pensiero a lei dedicato e facendo una donazione di € 300,00 a Camminare per la Vita per il progetto “Insieme Ovunque”.







Dalle vette delle Dolomiti al centro di Treviso per l’ottava edizione di “Camminare per la Vita”

La data di “Camminare per la Vita” è stata rivelata: l’appuntamento annuale, che si ripete a Treviso sin dal 2017, si terrà quest’anno domenica 29 settembre 2024.

Oltre infatti ai progetti di accessibilità come quello di “Insieme ovunque”, l’associazione presieduta dalla Compagnoni ha destinato, in questi ultimi cinque anni di attività, oltre 312mila euro a progetti di assistenza, cura e ricerca in ambito pediatrico, come la camminata-evento a sostegno di progetti di cura e ricerca pediatrica.

