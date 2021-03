Incidente stradale a Treviso, nessun ferito grave

È di questo pomeriggio la notizia dello scontro che ha coinvolto due autovetture all’inizio di viale della Repubblica. Nessuna lesione grave per i due conducenti, che sono usciti autonomamente dalle loro macchine, messe subito in sicurezza. Tempestivo è stato, infine, l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Treviso, che, in quel momento si trovavano in caserma centrale, a 500 metri in linea d’aria da dove avveniva il sinistro.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti