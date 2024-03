Improvvisamente, la voragine!

Sotto a un camion fermo, in sosta a Mestre, improvvisamente si è aperta una voragine

Mestre – Poco prima delle 13:00 di oggi, di martedì 19 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Selvanese, in località Zelarino, per “risollevare” il camion di una ditta, in sosta sulla strada. Il mezzo era fermo per l’effettuazione di alcuni lavori, quando è sprofondato parzialmente per l’apertura di una grossa voragine sul manto stradale.

Nessun ferito

Fortunatamente, in quel momento non vi era nessuna persona a bordo del mezzo e nessuno è rimasto ferita.

I vigili del fuoco, accorsi da Mestre anche con l’autogrù, hanno recuperato il camion. Sul posto si sono recati i tecnici dell’Enel per la verifica di alcuni cavi interrati. La polizia locale ha deviato il traffico durante il recupero del mezzo. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 17:00 circa. https://ilnuovoterraglio.it/131130-2/

Le cause

A un primo giudizio dei presenti, sembrerebbe che l’asfalto abbia ceduto improvvisamente e il camion sia finito dentro la maxi buca che si è creata, con le ruote posteriori. Si tratta di una voragine profonda 3-4 metri metri.

Improvvisamente, ancora una volta

Anche in via San Donà, a Mestre, un improvviso cedimento dell’asfalto ha rivelato una voragine per la quale è stata sospesa la linea del tram e istituito un senso unico alternato. Questo ha provocato l’immediata sospensione della linea del tram, in corrispondenza con l’incrocio con via delle Marmarole e a pochi passi dalla fermata del tram Pasqualigo.

Inizialmente si è pensato a qualcosa di circoscritto mentre poi si è rivelato molto più grave. Le verifiche seguenti hanno scoperto una situazione tutt’altro che rassicurante, ovvero sotto quell’asfalto c’è il vuoto. Ancor oggi, il tram è sospeso. http://www.antennatre.it

