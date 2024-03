Questione di equinozi: oggi, 20 marzo 2024, la primavera astronomica gioca d’anticipo

La nuova stagione è già ‘scoccata’ oggi, esattamente alle ore 04,06 italiane. L’equinozio di primavera, quel giorno dell’anno caratterizzato da 12 ore di luce e 12 di buio, proprio come accade anche all’equinozio d’autunno, è già…oggi!

L’equinozio

Il termine deriva dal latino aequus, uguale, e nox, notte, e indica il preciso momento in cui la durata del giorno e della notte è perfettamente uguale, suddivisa cioè in 12 ore di luce e 12 ore di buio per entrambi gli emisferi.

Storicamente e scolasticamente, abbiamo sempre considerato l’inizio della primavera il 21 marzo. La “colpa” è da attribuire al calendario gregoriano attualmente in uso in gran parte del mondo. Un sistema imperfetto perché non rappresenta esattamente l’anno siderale, ossia il periodo orbitale della Terra intorno al Sole, che è pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi.

Anno bisestile

E poi, se ci aggiungi anche il giorno in più di quest’anno, bisestile, con il 29 febbraio, i conti non tornano lo stesso.

Il calendario gregoriano si basa sull’anno tropico o solare di 365 giorni: contempla cioè circa un quarto di giorno in meno di quello che serve alla Terra per completare la propria rivoluzione intorno al Sole. Questo fa sì che ogni anno l’equinozio cada 6 ore più tardi, finché non interviene – ogni 4 anni, come quest’anno – l’anno bisestile, con un giorno “extra” a febbraio che serve a “riportare indietro” la sincronizzazione tra anno siderale e calendario gregoriano. https://ilnuovoterraglio.it/29-febbraio-lalgoritmo-di-giulio-cesare/

La primavera gioca d’anticipo

La primavera dunque, è già arrivata, con un giorno d’anticipo sulla giornata della tradizione popolare. A questo punto non ci resta che goderci la primavera e pensare che è la stagione più amata dalla gente, per quella sua temperatura dolcemente tiepida, la luce costante, e soprattutto, per il risveglio della natura.

La primavera è anche la stagione delle allergie e certamente per 18 milioni di italiani che ne soffrono, il periodo attuale non è dei migliori. Le allergie si manifestano in forme asmatiche e riniti a causa dei pollini. I sintomi più caratteristici sono le tracheite con tosse ed asma bronchiale.

Il meteo

E’ arrivata anche l’alta pressione, dopo diverse giornate umide e buie, vista la nebbia persistente, quasi a sottolineare il cambio di passo! Il tempo oggi è bello su tutta L’Italia. Le temperature massime sono intorno ai 18 20 gradi, fino a 22 23 sulle isole e il sud. https://www.meteo.it/notizie/meteo-primavera-al-via-mercoledi-20-sotto-lalta-pressione-988a81c2 Ciao, ciao riscaldamento e buona primavera a tutti!