Il saluto ironico di Greta a Trump

Ora che neoeletto presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, si è ufficialmente insediato all’interno della Casa Bianca, Donald Trump sembra già un vago ricordo: il 20 gennaio lo abbiamo visto per l’ultima volta varcare la soglia della residenza presidenziale, insieme alla moglie Melania e salire sull’elicottero che li ha condotti in Florida.

Greta Thunberg non ha perso l’occasione per commentare l’avvenimento sul suo profilo Twitter, riprendendo le parole di un celebre tweet dell’ex Presidente, motivo di battibecco tra i due in passato.

Neanche a dirlo, subito il troll è diventato virale.

Il tweet

Due anni fa, dopo l’intervento della ragazzina svedese all’Onu, Trump scriveva nel suo profilo Twitter: «Sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!».

E così, con un tono marcatamente ironico, Greta, oggi appena diciottenne, ha restituito pan per focaccia all’ex presidente, commentato così la foto mentre sale per l’ultima volta la scaletta dell’Air Force One: “Sembra un vecchietto molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!”.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

