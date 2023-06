Il ritorno di Optimus Prime

Optimus Prime e gli Autobot tornato all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio arriva oggi, 7 giugno, in tutti i cinema italiani.

Settimo capitolo della serie cinematografica Transformers, sequel di Bumblebee (2018) e secondo prequel di Transformers, il film è diretto da Steven Caple Jr. da una sceneggiatura di Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber e Jon Hoeber. Interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, è incentrato su Optimus Prime nel 1994 tra New York e il Perù.

Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Spesso criticata dagli specialisti del settore, Transformer è una saga che ha raccolto intorno a sè milioni di spettatori in tutto il mondo.

Da Brooklyn al Machu Picchu ritroveremo l’eroe Optimus Prime accompagnato dall’inseparabile Bumblebee assieme ai Maximal, discendenti degli Autobot e i Predacon, discendenti dei Decepticon. Non bastasse, ci saranno anche i Terrorcons, gruppo di Decepticon in grado di trasformarsi in bestie mitologiche.

Il titolo originale del film è Transformers: Rise of the Beasts e vede tra i produttori esecutivi nientemeno che Steven Spielberg.