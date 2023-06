Òcio ciò, si balla con la Professional Modern Band!

Domani sera, giovedì 8 giugno dalle 21 presso il padiglione allestito dalla Parrocchia Corpus Domini di via Gagliardi 1, nel quartiere Pertini, suonerà la band formata dagli insuperabili Mario, Tonino e Alvise.

Mestre – Anche quest’anno l’Auser del Pertini partecipa alle manifestazioni delle Città in Festa, organizzate dal Comune di Venezia, con una serata che ha l’intento di contribuire alla riuscita delle celebrazioni per il Corpus Domini e dare il giusto risalto al lavoro dei volontari che si spendono con generosità nell’associazione Auser “Insieme l’Anziano con Noi”.

“Questa è un’occasione per passare qualche ora in compagnia ed è anche un modo per ringraziare tutti i volontari che tanto hanno fatto per il Quartiere Pertini e per tutta la comunità ” afferma Giorgio Rocelli, presidente dell’AUSER e del Comitato Quartiere Pertini, instancabile animatore e soprattutto organizzatore degli eventi che vedono come palcoscenico il centro civico del rione Pertini.

“Aggiungo che quest’anno i volontari AUSER hanno accompagnato nelle strutture mediche, qualche centinaia di persone in difficoltà”.

Certamente c’è molto altro ancora da raccontare, come lo stesso Presidente Rocelli conferma: “Abbiamo un centro anziani che funziona molto bene, con una meravigliosa biblioteca; inoltre abbiamo il gruppo delle Fate, il Burraco, lo Joga, il ballo latino americano, la ginnastica dolce, il ballo dell’800, la tombola e tante altre attività”.

Il calendario degli eventi è sempre occupato con pomeriggi e serate dedicate ai più svariati argomenti ma per partecipare c’è sempre spazio per tutti.