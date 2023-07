Il ritorno degli eroi: Gemini al Taliercio

Il 14 maggio, rimettendo piede nella casa del basket mestrino, tutti hanno avuto lo stesso pensiero: che quel ritorno al Taliercio fosse solo l’inizio. Ieri sera è arrivata la conferma ufficiale: Gemini Mestre giocherà la stagione 2023/2024 a casa sua. Perché, con il massimo rispetto per la Reyer, quel palazzetto ha un nome e un cognome: Basket Mestre.

MESTRE – In quest’ultimo periodo gli eroi del Taliercio 2023 hanno scosso – e non poco – gli animi di una città intera. Che siano rimasti o abbiano preso altre strade, saranno per sempre nei cuori dei tifosi biancorossi.

E insieme a nomi che nessun mestrino ha mai dimenticato, nella storia della pallacanestro cittadina ora si aggiungono quelli di Matias Bortolin, Alberto Conti, Manuel Di Meco da cui, come dice la società, “dopo una stagione simile è difficile separarsi, ma il sentimento e la riconoscenza reciproca rimarrà per sempre“.

Lo stesso sentimento di affetto e riconoscenza, ne sono certa, è di tutti i mestrini, anche se dovessero incontrarli in campo avverso.

Perché un eroe è per sempre.

Lo è nel basket come in tutti gli sport. Quando hai scritto una pagina di storia della città in cui hai giocato, il tuo nome smette di essere solo “tuo” per diventare patrimonio di tutti. E la riconoscenza veste una sola maglia, quella del rispetto verso l’atleta che ha contribuito a regalare un sogno inseguito per 34 anni.

Grazie, ragazzi. Sarà difficile tornare al Taliercio e non vedervi in campo.

Ma sarà bellissimo ritrovare il capitano delle ultime battaglie, Andrea “Mazzu” Mazzucchelli, insieme a Edoardo Caversazio e Pietro Bocconcelli, che attraverso la pagina Facebook della società ha lanciato il suo messaggio d’amore agli irriducibili del Taliercio: “Tifosi eccezionali che in serie B si contano sulle dita delle mani“.

L’ACCORDO UMANA REYER – BASKET MESTRE PER IL TALIERCIO

Ma torniamo alla notizia arrivata ieri sera: Umana Reyer e Gemini Mestre comunicano di aver raggiunto un accordo per l’utilizzo del Palasport Taliercio da parte della società biancorossa per la disputa delle partite casalinghe per la stagione 2023/24.

Chi ha qualche annetto sulle spalle, sa che altra decisione non sarebbe potuta arrivare. O il malcontento cittadino si sarebbe fatto sentire. E nemmeno poco.

Se a settembre 2021, il Basket Mestre aveva “digerito” l’uso esclusivo del Taliercio da parte della Reyer – che lo utilizza per basket maschile, femminile e giovanili – grazie a una comunicazione tranchant, per cui sembrava proprio che l’impianto non sarebbe mai stato disponibile per i biancorossi, ora si è arrivati a un accordo.

“Siamo contenti di aver trovato questo accordo per consentire alla Gemini Mestre di giocare al Taliercio – il commento del Presidente orogranata Federico Casarin – Siamo inoltre convinti che questa intesa possa creare i presupposti per un proficua e fattiva collaborazione in futuro”.

“Siamo soddisfatti di poter proseguire la nostra storia sportiva al Taliercio – ha detto il presidente mestrino Guglielmo Feliziani – la nostra volontà e quella della dirigenza della Reyer era quella di raggiungere un accordo per il nostro utilizzo del Taliercio e finalmente oggi possiamo confermare che questo è stato trovato. Ora possiamo proseguire con il nostro percorso di crescita societaria certi che anche il pubblico mestrino, potendo contare su di un impianto così prestigioso, possa continuare con entusiasmo a seguire la squadra come ha fatto per tutto il corso degli scorsi playoff. Giocheremo il sabato sera in orario ancora da definire ma che faremo sapere non appena possibile”.

Ha vinto il buonsenso dello sport. Costerà, inutile negarlo. Quindi, popolo del basket mestrino, oltre il tifo, oltre il cuore, oltre la passione, sarà il caso di accorrere in massa per supportare anche e soprattutto economicamente questa squadra.

Basket Mestre 1958 ha regalato alla città un sogno rincorso per 34 anni. Il minimo che ogni mestrino possa fare, adesso, è contribuire a farlo durare il più a lungo possibile.

Insomma, #tuttialtaliercio.

Sognando la A2.

Credits foto Walter Dabalà Basket Mestre 1958