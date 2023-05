Basket Mestre, al Taliercio 34 anni dopo

Era il tempo dei derby con la Reyer, di Chuck Jura e John Brown, di Fabio Colombo “Colombino” e del grande Massimo Mangano. Era il tempo di Claudio Pilutti e della sua famosa schiacciata in faccia a Joe Bryant. Era il tempo della Superga, solo per citarne una. Era il tempo in cui tutto il liceo si ritrovava ogni sacrosanto fine settimana delle partite in casa al Taliercio. Era il tempo del Basket Mestre. 34 anni dopo, Mestre torna finalmente a casa sua. E la città risponde. Dress code? Rigorosamente bianco rosso!

MESTRE – “Dopo 34 anni Mestre torna a casa sua, al Taliercio, con l’obbligo di riempirlo – scrive la società. – Tornare a sognare non costa nulla, se fino a qualche mese fa tutto sembrava impossibile, adesso almeno ci si può provare. Il treno stavolta potrebbe anche scappare – la squadra proverà ad andare il più lontano possibile – ma l’importante per i mestrini sarà dimostrare di aver voglia di farlo questo viaggio con destinazione A2. E per viaggiare servono i numeri, quelli del pubblico prima di tutto. Una festa che Mestre e i mestrini hanno l’obbligo di voler continuare al Taliercio a partire da domenica prossima. La squadra ci metterà tutto il suo impegno ma anche la città ora deve rispondere in massa sostenendo capitan Mazzucchelli e compagni che, comunque dovesse finire questo campionato, hanno riportato il nome di Mestre alla ribalta del basket nazionale come non accadeva da fine anni ’80: stiamogli vicino andando al Taliercio e portando con noi i nostri amici a tifare Gemini Mestre”.

Chuck Jura, credits Gemini Mestre

Il ritorno al Taliercio per la Gemini Mestre arriva con la benedizione della Reyer: “Siamo contenti di aver trovato un accordo per permettere al Basket Mestre di disputare i playoff al Taliercio. Da parte nostra c’è sempre stata disponibilità nei confronti della società mestrina e siamo convinti che questo accordo possa essere un passo importante per la condivisione della promozione del basket locale. Facciamo il nostro in bocca al lupo al Basket Mestre per i playoff e ci auguriamo che questa collaborazione possa dare reciproche soddisfazioni”, commenta Federico Casarin, Presidente Umana Reyer Venezia.

“Siamo felici di aver riscontrato grande disponibilità da parte della Reyer, gestore esclusivo dell’impianto, e del Comune di Venezia, per cui ringrazio tutti coloro che si sono attivati per arrivare a questo accordo, in particolare il Presidente Casarin, il Sindaco Brugnaro e gli avvocati dei due club Antonio Morelli e Francesco Iaderosa. Siamo felici di aver trovato questa soluzione che ci consente di giocare i playoff al Taliercio e mi auguro che sarà un bello spettacolo per tutti. Possiamo solo ringraziare”, dice Guglielmo Feliziani, Presidente Gemini Basket Mestre.

Il Basket Mestre nasce come società sportiva dilettantistica nel 1958. Dopo la gloriosa fase della serie A negli anni ‘70 ’80, rinasce nel 2010. La prima squadra attualmente partecipa alla Serie B Nazionale ed è impegnata a riportare la Città di Mestre sui principali palcoscenici cestistici d’Italia.

Una dedica speciale a chi avrebbe voluto tanto esserci.