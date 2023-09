Il ristorantino degli scoiattoli

C’è una casetta, molto carina, in via dei Pini numero zero. In quella casa, non si può entrare perché la porta è stretta davvero. In quella casa, molto carina, van gli scoiattoli a far merendina.

Eraclea – Il signor Roberto, con l’aiuto della moglie Lidia, circa 18 anni fa, vista la quantità di scoiattoli che passeggiava tra i rami dei pini marittimi e davanti alla loro casa al mare, hanno pensato di posizionare una piccola mangiatoia, per favorire la loro ricerca incessante di cibo, mettendo a disposizione, quotidianamente, qualche manciata di “bagigi”.

Roberto al lavoro

Gli scoiattoli, che di arachidi sono golosi, pur essendo sospettosi verso le casette sconosciute, non hanno tardato a trovare la via del bel ristorantino, per gustare quell’ottimo cibo che Roberto metteva per loro.

E così, quel pino che porta al ristorantino, è diventato teatro di un continuo via vai di animaletti dalla coda folta, che arrivavano, quasi danzando, dai rami alti e percorrono il lungo tronco spoglio, fino ad arrivare alla casetta piena, al suo interno, di cibo profumato.

Il ristorantino, posizionato sul tronco del pino che nasce nel giardinetto di Roberto e Lidia, è molto vicino all’accesso della bellissima spiaggia di Eraclea, in zona pineta, luogo di passaggio continuo di bagnanti.

Inutile dire che ben presto, i veloci scoiattoli sono stati visti dai passanti e sono diventati motivo d’interesse, soprattutto per i bambini. Le loro corse tra i rami alti, dopo aver catturato il cibo, sono uno spettacolo che lascia con il naso all’insù intere famiglie.

La mascotte è Rosso, il più piccolo, di pelo arancione chiaro omogeneo, magrolino e timido. Poi c’è Bruno, audace esemplare cicciotto e scuro. Gli altri hanno colori dal marron chiaro al castano scuro, con pancia più o meno chiara, e coda folta, alcuni con una striscia longitudinale più scura, al centro.

Roberto e Lidia saranno attivi ristoratori finché il tempo tiene, e poi? chi terrà aperto il ristorantino? “Abitiamo a pochi chilometri e anche d’inverno passiamo a rifornire di cibo gli scoiattoli, almeno ogni 15 giorni” rassicura Roberto.

Gli scoiattoli, contrariamente a quanto si crede, non vanno in letargo in inverno ma si limitano ad alternare periodi di sonno prolungato a periodi di attività limitata, per la ricerca e il consumo del cibo.

Questi graziosi mammiferi roditori, si costruiscono un nido caldo sugli alberi, per dormire e nascondere il cibo per l’inverno, quando non lo sotterrano. In effetti, lo scoiattolo è un piantatore d’alberi molto efficace poiché mangia immediatamente i semi guasti o prossimi a marcire, e nasconde sottoterra i semi che ritiene nelle migliori condizioni. Quest’ultimi potranno durare di più, e essere mangiati durante il periodo freddo.

Molto spesso, però, lo scoiattolo dimentica dove li ha nascosti e questi, se non ritrovati, avranno più probabilità di germogliare e di dare vita a una nuova pianta. Ecco perché lo scoiattolo è un ottimo difensore dell’ecosistema!

Secondo lo studio “Squirrels and forest regeneration” dell’ICSRS Interactive Centre for Scientific Research about Squirrels, l’attività degli scoiattoli sarebbe fondamentale per permettere la riproduzione di alberi altrimenti incapaci di diffondersi.