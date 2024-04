“Il lavoro viaggia con noi”, il camion itinerante, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fatto tappa questa mattina a Mestre

Mestre – “Il lavoro viaggia con noi” è un tour in 19 tappe lungo tutta la penisola, un viaggio iniziato già da qualche giorno e che si concluderà a fine mese, dopo aver toccato le principali piazze italiane.

A promuoverlo è l’Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con l’obiettivo di dare degli utili strumenti ai ragazzi, al momento di fare una scelta che potrà incidere profondamente nella loro vita.

Si tratta della scelta della professione da esercitare, non solo per decidere quale lavoro fare, ma anche come ottenerlo. Ad esempio, presentando un chiaro ed esauriente curriculum vitae, e mantenerlo, spiegando come gestire i rapporti con colleghi e superiori.

Il lavoro viaggia in truck

Il truck viaggiante appositamente allestito ha fatto tappa questa mattina, grazie anche all’impegno del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti, a Mestre. Sono stati aperti gli sportelli informativi e organizzati incontri con gli studenti di varie scuole superiori della città e del circondario. Hanno preso parte, per portare il saluto della Città, anche gli assessori comunali all’Università, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini.

“Siete giunti – ha sottolineato Venturini, rivolgendosi agli studenti – ad un momento importante della vostra vita: quello della scelta del lavoro. Una scelta fondamentale, perché è attraverso il lavoro che si diventa autonomi, e non solo da un punto di vista economico. Iniziative come questa sono perciò fondamentali per dare a voi i giusti strumenti di scelta.”

Una scelta che, è stato spiegato questa mattina, può essere fatta più facilmente di un tempo, perché, a causa del calo della natalità, nella fascia che va dai 15 ai 34 anni, mancano potenzialmente al nostro mercato del lavoro circa tre milioni di addetti.

Le tappe

Il viaggio del truck è iniziato a Napoli lo scorso 3 aprile. Domani la tappa sarà a Treviso. Dopo le 19 soste, il viaggio del Lavoro si concluderà a Roma, il 30 aprile.

“Il lavoro – ha osservato l’assessore Mar – è importante anche perché ci può permettere di realizzarci, di mettere a frutto i talenti che ognuno di noi ha. Ma questo può avvenire solo se si fa la scelta giusta, se ogni giorno si affronta la propria professione con impegno ed entusiasmo.”