Giacomo Nilandi presenta la sua coalizione Sabato 10 aprile alle 10.30 a Zerman

Il Centrosinistra unito si presenta a Mogliano

MOGLIANO VENETO. Sabato 10 aprile alle 10.30 a Zerman Giacomo Nilandi scende in campo ufficialmente presentando le liste della coalizione di centrosinistra che correrà a Mogliano Veneto alle prossime amministrative a sostegni della sua candidatura come candidato sindaco.

L’evento si terrà presso il tendone del centro polivalente di Zerman in via Bonisiolo 1.

Il 12 Novembre 2023 Nilandi ha vinto le primarie del PD per la candidatura a Sindaco del Comune. Egli ha ottenuto il 70% delle preferenze.

Benché non ancora trentenne, Giacomo vanta già un’esperienza politica importante: cresciuto nel gruppo scout del Mogliano 2 della parrocchia di San Carlo, è stato poi uno dei leader dei movimenti studenteschi trevigiani durante le proteste contro la Riforma Gelmini, membro della segreteria regionale di Sinistra Ecologia Libertà, recordman di preferenze alle ultime elezioni comunali con quasi 350 voti, da 10 anni – 2 Consiliature – Consigliere Comunale Capogruppo e da 2 anni segretario del Circolo del Partito Democratico.