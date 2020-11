Ieri sera alle 19.30

Ieri sera alle 19.00, senza struscio e spritz che è proibito e siamo nel cuore della città. Nell’atrio dell’istituto di credito ti vedo avvolto in un giaciglio, tra due ragazzi che tra un pin dimenticato e un estratto conto ti ignorano con giudizio, indifferenti e frettolosi.

E la signora accompagnata che entra e preleva contando danaro e bonifici, sguardo trafelato e neanche

un gesto.

Ma io ti voglio pensare solo vittima di uno svarione estemporaneo, quasi come un portiere che sbaglia l’uscita, o dopo il battibecco in famiglia per lo smart working o la didattica a distanza che sbatti la porta e te ne vai.

Voglio immaginarti in questo modo e domattina presto nella tua casa. Ma in fondo al mio cuore sento che non sarà così. E mi fa male.

Instacult di Mauro Lama

