Sogedin di Monastier su disponibilità Park Hotel Villa Fiorita a Covid Hotel

Le notizie diffuse sulla stampa in queste ore individuano il “Park Hotel Villa Fiorita” di Monastier come uno dei probabili siti per la provincia di Treviso di Covid Hotel.

Tale certezza si avrà soltanto nelle prossime ore quando ci sarà la conferma ufficiale da parte dell’Aulss 2.

Nel frattempo l’Amministratore Delegato Gabriele Geretto (a destra nella foto) e Massimo Calvani (a sinistra) Presidente del Gruppo Sogedin, del quale fa parte il “Park Hotel Villa Fiorita”, comunicano che è stata formalizzata, da parte della Società, la proposta all’Aulss 2.

Prevede che venga messo a disposizione l’interno corpo centrale del “Park Hotel Villa Fiorita” per un totale fino a 136 camere doppie ad uso singolo con bagno privato. Sono escluse, in quanto poco consone all’utilizzo del progetto di Covid-Hotel, le barchesse e la villa antica con le aree delle piscine.

Del gruppo Sogedin fa parte anche il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” che in questi mesi si è prodigato per garantire ai pazienti una struttura covid-free a supporto del servizio sanitario pubblico.

“Di fronte a questa richiesta della Regione non abbiamo quindi esitato a collaborare perchè abbiamo compreso immediatamente la necessità di individuare un luogo extra-ospedaliero e comunque a ridosso di una struttura sanitaria come lo è il Giovanni XXIII” – fa sapere Gabriele Geretto -. Da parte del gruppo Sogedin di Monastier permane quindi la massima disponibilità alla collaborazione con la sanità regionale. Lo abbiamo fatto nel corso degli anni ed è nostra intenzione farlo ancor di più oggi in un momento di estrema emergenza” conclude Gabriele Geretto.

