I magazzini di abbigliamento Vian

Di proprietà del Cav. Elio Vian, erano denominati Magazzini, ma in effetti erano degli elegantissimi negozi di abbigliamento che nei decenni scorsi, assieme ad altri centri di abbigliamento, hanno fatto la storia dell’abbigliamento a Mogliano. Avevano un campionario praticamente interminabile per chi voleva sfogliarlo tutto. Vi si trovava di tutto e di più. Era sito in via Matteotti, vicinissimo al centro di Mogliano.

Il titolare, Cav. Vian, può considerarsi un filantropo d’altri tempi, un vero gentleman, sempre elegante, gentile con tutti, generoso di animo. Per sua scelta era rimasto celibe e quindi poteva dimostrarsi galante con le sue clienti, senza temere gelosie di nessun genere. Cattolico praticante, frequentava la Chiesa Madre di Mogliano e tutte le domeniche faceva anche la Comunione.

Con le sue ultime volontà prima di morire ha espresso tutta la sua generosità di cui era dotato e la riconoscenza verso i suoi collaboratori, lasciando proprio a loro una parte del notevole patrimonio come regalo di fine rapporto e buona uscita dal lavoro di commessi al suo servizio e la rimanenza (una somma ingente di denaro e di proprietà immobiliari!) al Duomo Arcipretale Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto.

Sono sicuro che l’Arciprete attuale Don Samuele saprà farne ottimo uso in favore dei cittadini moglianesi più indigenti!

