I fari più belli del mondo

La loro luce è stata la guida per i marinai nel buio e la speranza durante le tempeste. Situati in luoghi di grande bellezza, ci offrono paesaggi davvero spettacolari.

Solitari, ispiratori e romantici, i fari sono stati e sono una fonte di ispirazione letteraria e una meta di viaggio. Ovunque nel mondo troviamo questi splendidi edifici che resistono ai colpi dell’oceano e si ergono orgogliosi a guardare l’orizzonte. Questo percorso tocca alcuni dei fari più belli del mondo. Civitatis ha preparato un’incredibile lista degli 8 fari più belli del mondo.

Pemaquid Point Lighthouse – Maine (Stati Uniti)

Edward Hopper ne ha catturato la splendida silhouette e i dintorni in uno dei suoi acquerelli del 1929, Pemaquid Light. Entrò in funzione nel 1827 e oggi è uno dei luoghi più visitati di Bristol, nello stato del Maine (New England). Foto in copertina

Faro di Creac’h – Ilha Ouessant (Francia)

Il “Guardiano del mare” nel Finistère francese è uno dei più potenti al mondo. Si trova nell’arcipelago delle Îles du Ponant e fa parte del Parco Naturale Regionale dell’Armorica. Fu acceso per la prima volta nel 1863 e dal 1988 ospita il Museo del Faro, ideale per scoprire tutti i segreti dell’affascinante segnalazione marittima.

Torre di Ercole – La Coruña (Spagna)

All’arrivo, l’immagine austera e potente del faro è davvero impressionante. Ma è ancora più impressionante se si pensa che sotto le sue facciate c’è un faro romano risalente al I secolo. Visitarlo significa contemplare la “finis terrae” dell’epoca. La Torre di Ercole è il faro romano più antico del mondo e l’unico in funzione. Un valore per il quale è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Faro di Santa Marta – Cascais (Portogallo)

Questo pittoresco faro alto 28 metri e dipinto a strisce bianche e blu è una delle icone più belle di Cascais. Adiacente ad esso si trova un museo che raccoglie la storia dei fari della costa di Estoril, tra i primi ad essere costruiti in Portogallo.

Trinidad Lighthouse – Califórnia (Stati Uniti)

Questo storico faro è il simbolo della piccola città di Trinidad, nel sud della California. Situato nei pressi dell’omonima baia, è circondato da una splendida costa di rocce scoscese.

Cabo da Roca – Sintra (Portogallo) Cabo da Roca è una splendida scogliera che emerge per 140 metri sull’Atlantico ed è il punto più occidentale d’Europa. Si trova a circa 18 chilometri da Sintra (circa 40 chilometri da Lisbona), all’interno del Parco Naturale Sintra-Cascais, circondato da piccoli villaggi di pescatori nascosti tra la foresta di Sintra.

La Corbiere – Ilha de Jersey (Regno unito)

Il faro di La Corbiere si trova sulla punta sud-occidentale di Jersey, su un piccolo isolotto. Si trova su una roccia collegata alla terraferma da un sentiero che si immerge durante l’alta marea. Per gli antichi leoni marini che navigavano dall’Inghilterra alla Francia, questo faro segnava la fine della parte più difficile della traversata.

Faro Malariff – Penisola di Snaefellsnes (Islanda) La lava del vulcano Snæfellsjökull si avvicina ai piedi di questo faro situato nella parte occidentale del Paese e che dal 1946 sorveglia i 170 km2 del Parco Nazionale Snæfellsjökull. Conosciuto anche come faro di Karlstaðatangi, è alto 24 metri.