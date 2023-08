Jannik Sinner conquista Toronto

Jannik Sinner è il nuovo campione del Masters 1000 di Toronto. Decisivo sul cemento outdoor canadese il successo in finale per 6-4 6-1 ai danni dell’australiano Alex De Minaur, costretto ad alzare bandiera bianca dopo quasi un’ora e mezza di partita. Per il tennista azzurro è il primo titolo della carriera in un Masters 1000.

TORONTO – A Toronto Sinner ha conquistato l’83esimo trofeo per il tennis italiano maschile nell’Era Open. Sinner nel primo set spreca per due volte un break di vantaggio, poi piazza la zampata risolutiva nel decimo game. Più “tranquillo” il secondo set in cui Jannik sfodera il proprio talento con tutto il repertorio di colpi. Alex De Minaurnon non solo non riesce ad avere alcuna palla break ma cede la battuta per due volte di fila tra il quarto e il sesto game.

Jannik Sinner eguaglia l’impresa di Fabio Fognini, che quattro anni fa sulla terra battuta di Montecarlo diventò il primo tennista italiano a conquistare un torneo di questa categoria. Sinner ce l’ha fatta alla terza occasione utile dopo le due finali perse a Miami rispettivamente nel 2021 e lo scorso inizio aprile.

Al National Bank Open, oltre al primo titolo in un evento ‘1000’, l’altoatesino ha trionfato per l’ottava volta in carriera a livello di circuito maggiore.

SINNER NELLA TOP SIX MONDIALE. Sinner può festeggiare il best ranking alla posizione numero sei.

“Questo titolo per me vuole dire tantissimo – ha commentato il tennista alla fine dell’incontro -. Voglio condividerlo con il mio team e con tutte le persone che ogni giorno mi stanno vicino. Stiamo lavorando duramente ogni giorno e questi risultati ci fanno stare bene e sentire più forti. Mi è piaciuto molto come ho saputo gestire la pressione durante tutta la settimana. Ovviamente l’ho sentita ma ho cercato di giocare punto dopo punto, trattando ogni mio avversario con il giusto rispetto sul campo”, ha concluso l’azzurro.

credits CONI