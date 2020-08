I campi da tennis

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il Tennis Club Mogliano, sito in via Colelli 2, è un’associazione sportiva senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni e dalla Federazione italiana Tennis.

Pur essendo uno sport molto costoso e richieda tanta pratica e parecchi sacrifici in termini di allenamento per impararlo alla perfezione, da quando è stato istituito a Mogliano è stato sempre praticato da parecchi ragazzi e giovani che lo hanno mantenuto fiorente ed attivo. Fra l’altro è uno tra i pochi sport, fatta eccezione per quello delle bocce, che offre il vantaggio di poter essere praticato ad ottimo livello fino a tarda età. E costituisce quindi un ottimo hobby e passatempo per le persone anche di una certa età.

I locali adibiti attualmente per questo sport sono attrezzati e accoglienti e si prestano anche, in attesa che si liberi uno dei campi, per socializzare e scambiarsi fra giocatori le proprie esperienze di vita, le opinioni sui fatti della settimana e le impressioni sull’andamento degli altri sport e della società moglianese: un vero spazio di socializzazione e di dialogo.

Il Club alla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1969, disponeva di solo due campi per il giuoco del tennis, attrezzati con sabbia rossa mentre oggi dispone di ben 6 campi, dei quali cinque in terra battuta ed uno in erba sintetica. Oltre che per le partite di tennis all’occorrenza gli impianti vengono utilizzati per partite di calcetto a cinque giocatori. La struttura dispone della funzionalità di Club House per feste e ritrovi. All’interno del Club esiste anche una scuola di tennis, che accompagna gli allievi in un percorso graduale. Fino al giorno 27 luglio 2020 è stato Presidente e Responsabile il signor Leopoldo Arcari. Adesso si aspetta che venga nominato un altra persona con le stesse capacità e all’altezza del difficile compito che l’aspetta.

Commenta la news

commenti