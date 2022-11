Green Economy e la sostenibilità delle aziende

All’interno dei numerosi dibattiti in tema di ambiente ed ecologia, non si può evitare di parlare di economia verde o Green Economy.

Il modello economico basato sullo sviluppo sostenibile pone al centro i temi attuali dell’utilizzo delle risorse, dell’inquinamento e del riscaldamento globale.

Secondo l’ex ministro dell’Economia Elsa Fornero, la sensibilità ai temi ambientali in Italia è oggi matura e scientificamente fondata, e finalmente in grado di guidare scelte e azioni concrete che la politica e l’economia non possono più ignorare.

Per un’adeguata transizione ecologica, servono riforme, investimenti e tecnologie all’avanguardia, ha dichiarato l’ex ministro in una nostra precedente intervista.

Un’economia insomma meno affidata al consumo di beni/servizi e più incentrata sulle soddisfazioni che possono derivare dal contatto con la natura, può rappresentare un vettore di nuova crescita. L’economia italiana ha accumulato ritardi e accentuato difetti storici che l’hanno resa meno capace di altre di confrontarsi con i grandi cambiamenti strutturali: la globalizzazione, la digitalizzazione, l’invecchiamento della popolazione, il cambiamento del clima. Ma attuare un cambiamento sostenibile, investendo in istruzione, formazione, ricerca e ambiente può sicuramente invertire questo lungo trend negativo italiano e segnare una svolta.



Imprese italiane e Green Economy

La realtà delle cose non è uniforme: se è vero che parte degli imprenditori italiani sono ancora distanti, esiste anche un’imprenditoria giovane pronta ad intraprendere sia la sfida digitale sia la sfida ambientale in ambito green.

Queste aziende non sono necessariamente colossi: esistono moltissime piccole e medie imprese innovative pronte alla transizione ecologica. Un aiuto a queste piccole realtà potrà sicuramente provenire dall’immissione di forza lavoro giovane accanto a quella meno giovani, per unire innovazione, tecnologia, competenze ed esperienza, dando vita ad un cambiamento nell’organizzazione e nella mentalità.



Economia verde per il rilancio?

La transizione verso un’economia verde mira a migliorare il benessere e la salute delle persone attraverso il miglioramento ambientale. Si tratta di un cambiamento nel modo di fare economia prevedendo maggiore attenzione e cura dell’ambiente e della biodiversità, otre che un uso meno aggressivo delle risorse naturali.

Unita inoltre alla digitalizzazione, la Green Economy può contribuire sicuramente ad aumentare la produttività del lavoro.