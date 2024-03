Goldoni: la dimensione del teatro in carcere

Doppio appuntamento, mercoledì 27 marzo alle 11.00 e alle 16.30, con la dimensione del teatro in carcere, attraverso un incontro pubblico ed uno spettacolo di teatro per ragazzi.

VENEZIA – Il Teatro Goldoni di Venezia sarà al centro di un evento straordinario in occasione della 62sima Giornata Mondiale del Teatro, celebrata il 27 marzo, promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e dalla Fondazione di Venezia insieme a Balamòs Teatro. Quest’anno, l’evento coincide con l’undicesima edizione del Programma Nazionale per la Promozione del Teatro e della Danza in Carcere, mettendo in luce la potente dimensione delle arti performative come strumento di rieducazione e riabilitazione.

Progetto “Passi Sospesi”

La giornata inizia alle 11:00 con un incontro pubblico nel foyer del Teatro Goldoni, dedicato al progetto “Passi Sospesi” realizzato da Balamòs Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia. Questo progetto ha lo scopo di portare le arti performative di fronte a un pubblico spesso dimenticato: i detenuti. Attraverso contributi video, verranno presentati la mostra fotografica di Andrea Casari e il documentario diretto da Marco Valentini, offrendo uno sguardo penetrante nella vita e nelle esperienze di coloro che sono coinvolti nel programma.

Il dibattito: il ruolo del teatro nella riabilitazione

Dopo la presentazione del progetto, seguirà un dibattito moderato da Enrico Marcotti, esponente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. Tra i partecipanti, ci saranno figure chiave come Maria Milano, provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, Linda Arata, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, e altre personalità del settore. L’obiettivo è discutere il ruolo cruciale del teatro nella riabilitazione dei detenuti e esplorare come la società possa contribuire a questo processo di rieducazione.

“Voci e suoni da un’avventura leggendaria”

Nel pomeriggio, alle 16:30, il Teatro Goldoni ospiterà una rappresentazione straordinaria dello spettacolo per ragazzi “Voci e suoni da un’avventura leggendaria”, tratto dal canto IX dell’Odissea. Diretto da Michalis Traitsis, lo spettacolo coinvolgerà non solo gli attori, ma anche il pubblico stesso, creando un’esperienza teatrale immersiva e coinvolgente.

La partecipazione al dibattito e allo spettacolo è subordinata a prenotazione.