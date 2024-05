I giovani leader d’impresa si incontrano al ROME Summit

La prima edizione di Rome Summit ha visto riuniti i vertici della Chiesa, delle istituzioni e i giovani leader d’impresa, per discutere il futuro dell’economia e dell’impresa in Italia.

ROMA – In occasione del primo Rome Summit, un forum economico promosso dai giovani dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), abbiamo avuto l’opportunità di intervistare il Dott. Benedetto Delle Site. L’evento, tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede a Palazzo Borromeo, ha riunito i giovani leader d’impresa delle categorie economiche e produttive del Paese, con l’obiettivo di tracciare una nuova rotta per i prossimi decenni.

Il Dott. Delle Site, in qualità di portavoce del ROME Summit, ha condiviso la sua visione sull’evoluzione dell’economia e dell’impresa, sottolineando l’importanza di una leadership etica e innovativa per affrontare le sfide future. Le sue parole mettendo in luce le strategie che possono guidare l’Italia verso una crescita equilibrata e duratura.

