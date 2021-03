Furti di denaro ai distributori automatici dell’acqua

Già noto alle forze di polizia, C.I., 35enne moldavo è stato riconosciuto dai Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto come l’autore del furto avvenuto la notte del 27 febbraio scorso. L’uomo sottraeva il denaro contante dal distributore automatico dell’acqua ubicato all’interno del Parco Arcobaleno in via dello Scoutismo, nel centro della Marca. Ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’Arma hanno consentito di attribuirgli anche i precedenti furti di soldi, perpetrati il 15 settembre 2020 e il 22 febbraio 2021 in danno, rispettivamente, dei distributori dell’acqua di Piazza Berto e via Torino di Mogliano Veneto.

