Mogliano Veneto: rapina sotto casa

È di Mogliano Veneto (TV) il caso di B.V., 31enne, dimorante nel veronese, deferito in stato di libertà per rapina dai carabinieri della stazione locale. Le indagini condotte lo hanno identificato come l’uomo che la mattina del 15 gennaio scorso si introduceva nel cortile di casa di un 75enne, approfittando del cancello carraio aperto. Insieme a una complice si sarebbe, quindi, avvicinato al pensionato per chiedere informazioni. Dopo un breve diverbio, la coppia strappava dal polso del signore un orologio di valore, allontanandosi poi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata. L’anziano, spinto a terra, riportava fortunatamente, solo escoriazioni a una mano.

