Free Comic Book Day Italia 2023: dieci giorni di festa per celebrare l’arte del fumetto

Dal 1° al 10 dicembre, appassionati di fumetti in tutta Italia avranno l’opportunità di immergersi nell’affascinante mondo delle storie disegnate, grazie all’ottava edizione del Free Comic Book Day Italia.

Un evento annuale che coinvolge le principali case editrici, tra cui Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress, per offrire ai lettori 13 albi esclusivi distribuiti gratuitamente in oltre 310 fumetterie aderenti.

L’edizione di quest’anno si distingue per la sua durata eccezionale, estendendosi per dieci giorni di pura celebrazione della nona arte. In questo periodo, i partecipanti potranno accedere a una varietà di albi inediti e preview di prossime uscite, regalando agli appassionati un’esperienza unica e imperdibile.

Il Free Comic Book Day Italia, nato negli Stati Uniti nel 2001 e approdato in Italia nel 2016, vede la collaborazione costante di quattro tra i principali editori nazionali, consolidando così l’impegno nel promuovere il fumetto e i suoi autori. Tra le proposte di quest’anno spiccano titoli come “Knight Terrors”, “Marvel’s Voices 2023”, “X6 – Crucisix” e molti altri, che coprono una vasta gamma di generi e stili narrativi.

Marco Marcello Lupoi, Direttore Editoriale di Panini Comics, sottolinea l’importanza dell’evento: “Anche in questo 2023 Panini arriva puntuale all’appuntamento del Free Comic Book Day Italia e presenta cinque imperdibili albi gratuiti, di cui due – quello Marvel e quello DC – con contenuto inedito e che non verrà proposto in formato comic book se non in questa veste”.

Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics, aggiunge entusiasmo: “Anche quest’anno siamo felicissimi di partecipare al Free Comic Book Day Italia, un’iniziativa che mette al centro le fumetterie e riafferma il loro ruolo di luoghi d’incontro e di scoperta per appassionati di ogni tipo”.

Sergio Bonelli Editore rinnova il suo impegno con il numero zero di “Gea”, una serie che unisce dinamismo e protezione del mondo da esseri alieni, mentre saldaPress propone “Damn Them All” e “Se la mia Idol preferita arrivasse al Budokan, morirei” offrendo un assaggio dei temi diversi e rappresentativi della loro proposta editoriale.

Con oltre 310 fumetterie coinvolte, il Free Comic Book Day Italia continua a guadagnare popolarità, diventando un appuntamento fisso per gli amanti del fumetto e una vetrina per attirare nuovi lettori.