Mestre Lab e Premio Mestre di Pittura due realtà che s’incontrano a Forte Marghera per una mostra espositiva

Mestre – È stata inaugurata sabato pomeriggio la seconda parte di Mestre Lab, l’evento espositivo curato da Circolo Veneto e progetto Domus Lab.

La mostra si svolge nella suggestiva cornice di Forte Marghera, presso la Polveriera francese; curata dal critico e storico dell’arte Gaetano Salerno, in collaborazione con gli artisti Vito Campanelli e Roberto Cannata, rimarrà aperta fino a domenica 17 marzo. https://www.premiomestredipittura.eu/edizioni/2024/mestrelab#h.5rjb0qf4e6rl

“Un’operazione algebrica che porta uno + uno + uno + uno ad un numero altissimo di artisti che si confrontano ed espongono la loro arte” ha detto il curatore Gaetano Salerno.

Forte Marghera, luogo d’Arte

“Il progetto riguarda l’organizzazione e la gestione di mostre d’arte, mettendo in rete i molti artisti attivi a Mestre e unendo in modo sinergico le attività culturali promosse dal Circolo Veneto con il Premio Mestre di Pittura e Domus Lab. Si prefigge, inoltre, di monitorare l’area della terraferma veneziana, allo scopo di definire, attraverso una serie di mostre collettive di arti visive, un nuovo distretto della vita artistica contemporanea.

Espongono artisti dell’area veneziana, selezionati sia tra i partecipanti alle edizioni del Premio Mestre di Pittura. Inoltre partecipano anche altri artisti provenienti da aree geografiche diverse, al fine di creare occasioni di dialogo e scambio, diffondere nuove idee e nuove progettualità.

Prossimo appuntamento Mestre Lab #3

Da venerdì 29 marzo a domenica 14 aprile si svolgerà il terzo e ultimo, per il 2024, appuntamento di Mestre Lab. Esporranno ancora una trentina di artisti, ciascuno con un lavoro pittorico o scultoreo o un’installazione.

Le mostre saranno visitabili gratuitamente dal mercoledì al venerdì, per ogni ciclo, dalle ore 15 alle 19.30 e il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 presso la Polveriera francese di Forte Marghera. Per informazioni si può consultare il sito http://www.premiomestredipittura.eu/edizioni/2024/mestrelab

Premio Mestre di Pittura

Il concorso è promosso dall’Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa. Gode del patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia.

Il bando è pubblicato sul sito http://www.premiomestredipittura.eu/iscrizione e le candidature, tramite il form on line, dovranno pervenire entro DOMENICA 19 MAGGIO 2024.

Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità, e il tema è libero. Ogni artista può partecipare con una sola opera. Il bando preciserà condizioni e modalità di partecipazione. Una Giuria Tecnica decreterà le 60 opere finaliste che verranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti presso il Centro Culturale Candiani di Mestre.

I riconoscimenti

Le opere finaliste verranno inoltre pubblicate nel catalogo, nonché nella pagina del sito istituzionale dedicata. https://ilnuovoterraglio.it/mestre-premio-pittura-una-bellissima-storia/ La stessa Giuria Tecnica, decreterà successivamente i vincitori dei tre Premi. L’opera vincitrice del primo premio entrerà a far parte della Collezione permanente di Ca’ Pesaro (Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia). Le opere vincitrici del secondo e terzo premio acquisto, come per le precedenti edizioni, saranno esposte in modo permanente presso enti o istituzioni culturali cittadine.