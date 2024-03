Women in Jazz: l’8 marzo al Museo del Saxofono 

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo del Saxofono di Fiumicino presenta Women in Sax

FIUMICINO – Il prossimo venerdì 8 marzo segna non solo la Giornata Internazionale della Donna, ma anche il centenario della scomparsa di una figura fondamentale nella storia della musica: Madame Elise Hall, la prima grande mecenate del saxofono. Per celebrare quest’occasione unica, il Museo del Saxofono di Fiumicino presenta con orgoglio “Women in Sax”, un volume fotografico che celebra le donne saxofoniste di ieri e di oggi.

Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, “Women in Sax” rappresenta un’opera di rilievo nel campo della storia della musica. Frutto di un meticoloso lavoro di acquisizione, studio e ricerca sull’archivio fotografico del Museo, gli autori Attilio Berni ed Ermira Shurdha hanno creato un volume fotografico ricco di schede tecniche e approfondimenti sulle trasformazioni del saxofono, intrecciati con le storie personali delle esecutrici che hanno imbracciato lo strumento a partire dalla fine dell’Ottocento.

La prefazione del volume è stata affidata alla talentuosa saxofonista Ada Rovatti, conferendo al libro un’impronta ancora più significativa. Destinato ad emozionare sia i musicisti professionisti che gli appassionati dello strumento, “Women in Sax” promette di suscitare nuovi studi e un rinnovato interesse per la cultura degli strumenti musicali a fiato.

La serata di lancio del volume, che avrà luogo presso il Museo del Saxofono di Fiumicino, si preannuncia come un evento straordinario. Alle ore 18:00, il Duo Mono composto da Mara di Cosimo al sax alto e Susanna Pagano al pianoforte, aprirà la serata con esecuzioni di Rhapsodie Mauresque di C. Debussy e Premier Concerto per Saxofono Alto di P. Gilson, entrambi dedicati a Madame Elise Hall.

Segue alle ore 18:30 la presentazione ufficiale del volume, con la partecipazione degli autori Attilio Berni ed Ermira Shurdha, moderata da Andrea Polinelli, musicista e appassionato del saxofono.

Ma la serata non finisce qui: alle ore 20:30 è previsto un’apericena facoltativa al costo di €15,00, seguito dal concerto “Donne tra le Note” alle 21:30. Claudia Di Pietro al saxofono e Lucia Bonfiglio al pianoforte, accompagnate dalla giovane cantante Giulia Ragusa come ospite d’onore, offriranno un repertorio che spazia dal classico al jazz, dalla musica pop a quella sudamericana, omaggiando artisti come Ennio Morricone e Astor Piazzolla.