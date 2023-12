Fermato il presunto autore dell’omicidio di Vanessa

Nella notte è stato fermato, poco distante dalla sua abitazione, Fandaj Bujar. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri che avevano da subito avviato le ricerche per rintracciarlo, sotto la direzione della Procura di Treviso.

Treviso – Si trova ora in caserma, sotto custodia dei militari dell’Arma, il presunto autore del terribile gesto che ha causato la morte di Vanessa Ballan, 27 anni, già mamma e in attesa di una secondo figlio, avvenuto ieri mattina a Riese Pio X.

Fandaj Bujar, individuato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri di Treviso in seguito alle immediate ricerche, è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato e poco fa condotto in carcere a Treviso dai militari dell’Arma. L‘uomo non ha reso dichiarazioni.

Ieri mattina, il corpo della giovane donna era riverso all’ingresso della sua abitazione. L’allarme è stato dato dal marito, anche se sotto choc, insieme ad un vicino di casa che ha avvertito il 118. Sentito dai carabinieri, il giovane marito della donna avrebbe raccontato di un’aggressione da parte di una persona che la giovane aveva già conosciuta nel supermercato dove lavorava.