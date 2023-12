Ponte Ottavi, un milione di euro dalla Regione Veneto

Il Sindaco Mario Conte: «Un’opera fondamentale per la viabilità».

TREVISO – Il sindaco di Treviso Mario Conte commenta l’annuncio da parte della Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti circa lo Stanziamento di 1 milione di euro per il rifacimento di Ponte Ottavi.

«Accolgo con soddisfazione l’ufficializzazione dello stanziamento da parte della Regione Veneto per la copertura finanziaria della realizzazione di Ponte Ottavi, in virtù del protocollo con RFI e Comune di Treviso che vede una compartecipazione di 500mila euro di RFI e la parte rimanente da parte del nostro ente. L’opera che verrà appaltata entro il primo semestre del 2024 e i lavori saranno propedeutici alla realizzazione dei sottopassi di viale Cacciatori e via Benzi: un intervento fondamentale, quindi, per limitare i disagi di un’altra opera imponente, oltreché particolarmente desiderata e sentita da parte dei cittadini, in particolar modo quelli dei quartieri di Sant’Angelo e San Giuseppe».

«Il rifacimento di Ponte Ottavi sarà completo: il passaggio sarà infatti più largo con le corsie ciclabili in sicurezza», chiude il primo cittadino. «Ringrazio il Presidente Luca Zaia e la Vicepresidente De Berti per l’attenzione dimostrata verso la nostra comunità e aver sostenuto il Comune di Treviso in questo percorso che vuole rivoluzionare e risolvere un nodo viario della Città».