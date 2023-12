Fondazione Onda premia l’Ulss 2 con diciotto Bollini Rosa

L’Ulss 2 viene nuovamente premiata con i Bollini Rosa da Fondazione Onda, Osservatorio sulla salute della donna e di genere, per il biennio 2024/25. Tre i bollini riconosciuti a ciascuno dei sei nosocomi dell’Ulss 2 per un totale di diciotto, il massimo del riconoscimento assegnato agli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.

TREVISO – Durante la cerimonia di premiazione svoltasi presso il Ministero della Salute a fine novembre è stato inoltre assegnato un riconoscimento alla dr.ssa Francesca Dallago, referente aziendale Bollino Rosa, distintasi per l’impegno e l’entusiasmo a sostegno delle attività di Fondazione Onda.

Gli ospedali premiati con il Bollino Rosa da Fondazione Onda vengono valutati alla luce dei percorsi inerenti sia alle specialità con maggior impatto epidemiologico nell’ambito della salute femminile, sia a quelle che trattano patologie che normalmente colpiscono entrambi i generi, ma con un approccio personalizzato. Vengono inoltre tenuti in considerazione l’accoglienza e l’accompagnamento alle donne e i servizi offerti per la gestione dei casi di violenza verso le donne. L’Ulss 2 ha aderito con successo a tutte le iniziative dedicate al Progetto Onda con lo scopo di avvicinare le pazienti alle cure tramite l’offerta di servizi informativi e la realizzazione di eventi mirati. In occasione di giornate dedicate a specifiche patologie e iniziative nazionali, sono stati coinvolti i professionisti dei vari Servizi con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure.

“Essere riconosciuti nel circuito dei Bollini Rosa ci rende orgogliosi e rinnova il nostro impegno riconoscendo l’importanza di servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche, che si distinguano per la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate. Un sincero ringraziamento alla dr.ssa Dallago che in Azienda promuove l’adesione alle iniziative proposte da Fondazione Onda”, il commento del direttore generale, Francesco Benazzi.