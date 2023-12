La magia del Natale si accende al Goldoni

La magia del Natale si accende a teatro. Nel periodo delle feste, spettacoli pomeridiani per bambini e genitori nel foyer del Teatro Goldoni. Il biglietto, pensato per le famiglie, ha un costo di 5 euro a persona.

VENEZIA – Dal 21 al 29 dicembre, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale presenta una rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie a cura di Susi Danesin: con le Storie di Natale il Foyer del Teatro Goldoni di Venezia si prepara ad accogliere, il pomeriggio alle 17.00, cinque appuntamenti con letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni, che puntano ad avvicinare i più piccoli al mondo del teatro. Storie, fiabe e racconti si alterneranno, per dar spazio alla fantasia e rendere speciali le vacanze natalizie.

Due gli spettacoli per bambini della scuola dell’Infanzia, dai 3 ai 5-6 anni. Il 21 dicembre andrà in scena Babbo Natale, le formiche e altre storie con Susi Danesin e il musicista Daniele Vianello. Una storia bizzarra che ha come protagonisti un Babbo Natale piccolissimo, una tacchina che sa cucinare e altri personaggi curiosi, pronti a svelare i segreti di Santa Claus.

Il 27 dicembre, invece, sarà la volta di L’alce Gustavo e altri amici, pronti a superare ostacoli e difficoltà per ritrovare il loro posto nel mondo e, grazie all’amicizia con Babbo Natale, anche un nuovo lavoretto.

Gli altri tre spettacoli in programma sono pensati per bambini fino ai 10 anni. Il 22 dicembre, i riflettori si accenderanno su Storie di stelle e alberi luminosi. Susi Danesin e Martina Pittarello scarteranno i primi regali, svelando racconti di magia, di stelle e meraviglia.

Il 28 dicembre, La principessa Cervo e altre fiabe del Nord con Martina Pittarello e il musicista Gabriele Grotto. A prendere vita sarà una principessa trasformata in cervo, pronta a tornare donna ogni notte di Natale. Una fiaba di magia, di prove da superare e di amicizia.

Infine, il 29 dicembre, La fiaba dello Schiaccianoci.Nel racconto, ispirato al balletto con le musiche di Čajkovskij, la piccola Clara riceverà come regalo uno strano schiaccianoci a forma di soldatino, e la notte stessa sarà protagonista di un’avventura straordinaria.

