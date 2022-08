“Facciamo Squadra”: le associazioni sportive si presentano alla Città. Un minuto di silenzio per Filippo Dalla Venezia

Nella programmazione della rassegna estiva Bar in Piazza, questa sera dalle ore 19.30 in Piazza Caduti, le associazioni sportive del territorio presenteranno alla Città le proprie squadre di rappresentanza. In occasione della presentazione del Mogliano Rugby verrà osservato un minuto di silenzio per il giovane giocatore recentemente scomparso, Filippo Dalla Venezia.

“Questo evento si inserisce nella programmazione estiva di Mogliano e dà la possibilità a tutte le associazioni sportive del territorio di potersi presentare alla Città e iniziare i campionati e le competizioni sostenuti dai cittadini e tifosi moglianesi” dichiara l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan.

Durante la serata si esibirà anche la scuola di canto Sonic Box e si potranno gustare le proposte culinarie di alcuni locali moglianesi.

A presentare l’evento, lo speaker radiofonico Luca Lazzer.



“Facciamo Squadra” è un evento organizzato da Pro Loco e MJN Community, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto.