Meeting di Rimini, ha ancora senso un evento di questo genere? Lo abbiamo chiesto a Don Gianni Fusco (VIDEO)

Meeting di Rimini 2022: ha ancora senso un evento di questo genere? Lo abbiamo chiesto a Don Gianni Fusco, animatore spirituale Movimento Giovani UCID e “Ditelo Sui Tetti”.

Gli abbiamo chiesto un commento a margine degli interventi d’attualità che si sono succeduti, che ha sintetizzato in una frase: “Noi Cristiani impegnati nel sociale, in politica, nel mondo economico-finanziario, abbiamo il diritto e il dovere di guardare alla antropologia come alla via maestra per fare il bene”.

Come detto nel webinar del Meeting di Rimini sul fine-vita promosso da “Ditelo Sui Tetti”, “tutto ciò che è umano è cristiano, ma anche tutto ciò che è cristiano è umano”.

