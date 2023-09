Fabiola Cechinel è il Segretario Nazionale AIM e Ass. Trevisani nel Mondo di Tubarão, nello Stato di Santa Catarina in Brasile: due entità che rappresentano la numerosa comunità italiana in Brasile: 35 milioni di persone. In questa intervista ci racconta la sua esperienza, le sfide e le opportunità dell’integrazione tra le due culture, e i progetti attuali e futuri.

Guarda il video su YouTube.