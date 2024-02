Nella prima partita di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025 esordio vincente per l’Italbasket con la Turchia. Domenica tocca all’Ungheria.

PESARO – Una serata da ricordare quella di ieri sera. Esordio vincente per l’Italbasket nella prima partita di qualificazione ai prossimi campionati Europei che si disputeranno nell’estate 2025. In una città sempre calda per il basket come Pesaro, davanti a 8.800 spettatori, la Nazionale guidata dal neo capitano Melli (17 punti per lui) si impone sulla Turchia 87-80.

Nella serata che vede il ritorno in Nazionale di Achille Polonara (9 punti) dopo il tumore al testicolo, raggiungono la doppia cifra Marco Spissu (12), Stefano Tonut (12), Pippo Ricci (11) e Nico Mannion (10). Top scorer della partita il turco Tarik Biberovic con 27 punti.

Nel corso della partita Gigi Datome ha premiato Coach Carlo Recalcati. Per lui 166 presenze e 1.245 punti in Maglia Azzurra da giocatore e 242 partite da Commissario tecnico della Nazionale, un Bronzo all’Europeo 2003 e soprattutto la medaglia d’Argento riportata a casa nel 2004 dai Giochi Olimpici di Atene.

Oggi gli Azzurri raggiungeranno Szombathely, dove domenica 25 febbraio affronteranno l’Ungheria (ore 18.00, live DAZN, Sky Sport e Now).

Nell’altra partita del girone B l’Islanda ha superato proprio l’Ungheria 70-65. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.

La partita

Lo starting five vede in campo Spissu, Procida, Tonut, Ricci e Melli, con il neo capitano azzurro a segnare 7 punti consecutivi (17 nei primi 20′). Biberovic ne segna 9 e porta in vantaggio la Turchia. Ricci risponde ma è Polonara a mettere la schiacciata del primo sorpasso azzurro (20-19). Ci pensa poi BIberovic con una tripla a riportare in parità sul 24 la partita a fine quarto.

Il secondo quarto vede l’Italia giocare forte in difesa per così poter ripartire in transizione. Polonara mette la tripla del +8 (36-28), il capitano porta il vantaggio in doppia cifra a fine tempo con un gioco da 3 punti (48-38).

Il rientro dagli spogliatoi vede il margine ampliarsi sempre più grazie al contributo di tutta la squadra, con già dieci azzurri a referto prima dell’intervallo.

Pippo Ricci converte il rimbalzo offensivo del 64-51, la Turchia si affida al solo Biberovic. Gli azzurri calano nell’ultimo quarto ma è sempre Ricci con 5 punti di fila a portar avanti di nuovo l’Italia. La tripla di Spissu e poi il successivo libero riporta il divario sul +10 (83-73), ma è la schiacciata di Tonut a segnare definitivamente la parola fine.

I commenti post gara

Questo il commento di Coach Pozzecco a fine gara:



“Abbiamo vinto una partita importante: siamo partiti nervosi e ci poteva stare, perché non ci vedevamo da tanti mesi, ma poi ci siamo sciolti in attacco. Siamo una squadra talentuosa e lo abbiamo dimostrato. La nostra vittoria parte dalla difesa, e questa sera dal secondo quarto abbiamo difeso veramente forte. Mi aspettavo che i ragazzi giocassero con ardore e attaccamento alla maglia. Sono grato a loro perché vengono sempre in Nazionale con voglia e determinazione. Lo percepisco io allenandoli e lo percepisce il pubblico. La gente si diverte perché il tifoso vuol vedere giocatori che si sbattono in campo. Siamo stati bravi soprattutto nel secondo quarto, quando abbiamo aumentato l’intensità. Mi fido e mi affido a Melli, che continuo a considerare uno dei giocatori più forti al mondo”.

Il commento del rientrante Achille Polonara:



“È stata una bellissima serata per tutti. Avevo tanti amici che erano venuti a vedermi e ho sentito tanto calore. Sono contento perché serate così, vicino casa, con la Maglia azzurra e che terminano con una vittoria, sono indimenticabili”.

Il tabellino

Italia-Turchia 87-80 (24-24; 26-15; 18-17; 19-24)

Italia: Spissu 12 (1/2, 3/5), Mannion 10 (3/5, 1/2), Tonut 12 (4/6,1/4), Melli 17 (5/11, 2/3), Flaccadori, Tessitori 2 (1/1), Ricci 11 (4/5,1/5), Polonara 9 (3/3, 1/3), Severini ne, Procida 7 (2/4,1/1), Pajola 5 (1/2,1/3), Petruccelli 2 (1/2,0/1). All. Pozzecco. TL: 4/10, RD: 18, RA: 14, RT: 32, ASS: 25, PP: 9, PR: 10.

Turchia: Hazer 2 (1/2,0/1), Saybir 7 (3/4), Sanli 10 (4/7,0/1), Biberovic 27 (5/8,5/11), Mahmutoglu 14 (4/7), Kabaca 1, Ulubay 1, Ugurlu, Tuncer 3 (1/2, 0/2), Osmani 4 (2/3,0/2), Yilmaz (0/1), Sipahi 11 (1/5,3/4). All. Ataman. TL: 10/15, RD: 22, RA: 15, RT: 37, ASS: 19, PP: 17, PR: 2.

Arbitri: Conde (Spagna), Salins (Lettonia), Straube (Germania)

Spettatori: 8.800

Photo Credits: Fip.it