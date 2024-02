ItalRugby pronta per la Francia

Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada dirama la lista dei XV per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2024. L’ItalRugby è pronta per la Francia.

LILLE – Tutto pronto per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2024. Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Gonzalo Quesada,ha ufficializzato la formazione che affronterà la Francia domenica 25 febbraio alle 16 allo Stadio Pierre Mauroy di Lille.

Confronto numero 50 per le due squadre, in una partita da vincere per entrambe.

Triangolo allargato formato da Capuozzo, Menoncello e Ioane con la coppia di centri formata da Brex e Federico Mori che torna nel XV titolare a distanza di quasi due anni. La mediana è affidata a Garbisi e Page-Relo, al primo cap da titolare nel Sei Nazioni.

In terza linea, insieme a capitan Lamaro, scenderanno per la prima volta in campo dal primo minuto Vintcent e Favretto: la terza linea azzurra in forza ad Exeter vestirà la maglia numero 8, mentre il giocatore in forza al Benetton torna a giocare con l’Italia dopo la sua unica presenza nel Sei Nazioni 2021 in Scozia con la gestione di Franco Smith.

Confermati in seconda linea Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Zilocchi, Nicotera e Fischetti.

Pronti a subentrare dalla panchina – insieme all’esordiente Canali – Lucchesi, Spagnolo, Ferrari – quest’ultimo al rientro dopo l’infortunio – Zambonin, Zuliani, Varney e Marin che torna in lista gara con la maglia della Nazionale Maggiore dopo l’ultima apparizione nel tour estivo 2022.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Le parole del CT Quesada

Il Commissario tecnico dell’Italia, Gonzalo Quesada, ha parlato delle scelte di formazione per la sfida di domenica allo stadio Pierre Mauroy:

“Non ho contato quanti cambi ho fatto nella formazione rispetto alla partita con l’Irlanda. Ci stiamo adattando alla partita di domenica e fronteggiando qualche infortunio. Il gruppo è lo stesso che ha lavorato per tre settimane insieme. Mi sto impegnando per dare il massimo delle opportunità ai giocatori che sentiamo essere pronti: cerchiamo di mantenere l’impegno. La conquista non è stata il nostro punto forte contro Inghilterra e Irlanda, quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso. La Francia vorrà portare molta fisicità, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e imporre le nostre idee di gioco. Da vero latino mi piace la fase di conquista, anche se non è il mio settore specifico: abbiamo lavorato tanto con Andrea Moretti per migliorare mischia e touche. I giocatori hanno messo un impegno e un senso di responsabilità enorme: non smettono di sorprendermi per l’etica del lavoro che hanno. Quella con la mischia francese sarà una bella sfida: spero che avremo dei palloni di qualità, perché con l’Irlanda non ci siamo riusciti: per esprimere al meglio il nostro rugby dobbiamo avere il possesso della palla, è importantissimo”.

Sul merito delle scelte e sull’inserimento di Favretto come titolare, Quesada ha spiegato:

“Inserendo in formazione Favretto, abbiamo numerose opzioni d’attacco anche in rimessa laterale, ma abbiamo anche tante possibilità diverse nel gioco aperto. Nelle scorse partite Izekor è partito dalla panchina, poi è stato titolare, ora la stessa cosa tocca a Vintcent. La nostra priorità è stata predisporre una panchina 6+2 perché sarà una partita molto dura dal punto di vista fisico”.

ItalRugby pronta per la Francia

Questa la squadra che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps)

14 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 14 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 32 caps)

12 Federico MORI (Bayonne, 15 caps)

11 Monty IOANE (Lione 27 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 33 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 5 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter, 1 cap)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 35 caps) – capitano

6 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 51 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 18 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 20 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 38 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 19 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 2 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps)

19 Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

20 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 5 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 19 caps)

22 Stephen VARNEY (Gloucester, 26 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)