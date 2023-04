Domani a Dolo i modelli storici della Lamborghini

Per celebrare i suoi 60 anni, lo storico marchio di Sant’Agata Bolognese ha scelto la città della Riviera del Brenta per una tappa del tour internazionale che porterà le prestigiose vetture a percorrere le strade di tutta Europa, con sosta nei borghi e nei luoghi più suggestivi.



la mitica Lamborghini Miura – credits Lamborghini.com

‘Con grande piacere’, commenta il Sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, ‘venerdì 28 aprile, la mattina, accoglieremo oltre venti modelli storici di auto Lamborghini a Dolo, che i proprietari lasceranno in esposizione, lungo i parcheggi della via Mazzini, appositamente riservati a loro per l’occasione. Dalle 12 alle 14 gli appassionati di motori potranno ammirare da vicino le automobili prodotte da un marchio che è simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Siamo molto orgogliosi che Dolo – apprezzato per la bellezza del nostro centro storico – sia stato pensato quale scenario per i festeggiamenti del “60th Anniversary Giro” partito il 23 febbraio scorso dal Giappone e che toccherà anche Regno Unito, Stati Uniti e Cina. Un’occasione unica, della quale siamo grati a Lamborghini, che conferma la centralità di Dolo anche negli appuntamenti più importanti’.