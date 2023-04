I 103 anni di Maria: una vita di tenacia, amore ed eleganza

Festa in grande stile al Centro Servizi agli anziani “Villa delle Magnolie” di Monastier per la super-centenaria ospite della struttura.

MONASTIER – È stata una giornata speciale quella di ieri per il Centro Servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier: la signora Maria Perinotto, ospite della struttura, ha festeggiato 103 anni.

Un evento in suo onore è stato organizzato presso “La Piazza”, dove parenti e amici si sono radunati attorno alla signora Maria, accompagnati da un musicista e dalle educatrici e il direttore della struttura. Tutti insieme hanno voluto far sentire alla signora Maria il loro affetto donandole fiori e regali ma anche una grande torta con candeline che la signora Maria ha spento tra gli applausi dei presenti.

La signora Maria, nata il 24 aprile 1920 a Breda di Piave, ha affrontato molte difficoltà e sfide nella sua lunga vita. Ha lavorato come operaia presso la cartiera Burgo in località Mignagola di Carbonera per gran parte della sua vita e a 65 anni si è sposata con Mario e a lui ha donato il suo cuore e la sua forza, oltre che l’assistenza di cui aveva bisogno.

La sua vita ha subito una svolta nel 2004, quando, per incombenti difficoltà di salute il marito Mario è entrato ospite al Centro Servizi agli anziani di Monastier.

Maria però non si è persa d’animo e ha continuato a stare acconto al suo Mario facendogli spesso visita e trascorrendo con lui l’intera giornata. Nel 2008, dopo una caduta e una frattura, ha deciso di trasferirsi anche lei alla Villa delle Magnolie.

La signora Maria è un esempio di autodeterminazione e forza d’animo dimostrando ancora oggi, nonostante l’età, una straordinaria autonomia e ed eleganza.

Si muove da sola all’interno della “Residenza Mare”, pur essendo in carrozzina, ogni volta che lo desidera, legge il quotidiano che le viene portato e partecipa alle tante belle iniziative che le vengono proposte oltre ad essere sempre molto attenta alla cura della sua persona.

La festa di ieri è stata un’occasione emozionante e intensa, un momento di grande gioia per l’ultracentenaria. La nipote Biancarosa, presente al compleanno speciale, ha potuto riscontrare l’affetto e l’amore che tutti gli ospiti ed educatori del Centro Servizi hanno per la sua cara zia.

“Siamo fieri di festeggiare la signora Maria – commenta il dottor Flavio Ogniben, Direttore del Centro Servizio agli anziani- una persona appassionata che ha dimostrato come la vita possa essere vissuta con dedizione e forza d’animo, nonostante le sfide che essa può presentare. Ci auguriamo che possa continuare a regalare ai suoi cari la sua preziosa presenza ancora a lungo e vivendo con serenità”.