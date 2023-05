Da Silea ad Assisi per la pace

I Ragazzi d’Italia, partiti da Silea, sono stati parte attiva della Marcia per la pace Perugia-Assisi svoltasi da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

A rappresentare attivamente il Comune c’erano il Consiglio Comunale dei Ragazzi (unico Consiglio Comunale dei Ragazzi d’Italia presente), due classi della scuola primaria di Sant’Elena, insieme all’Assessore all’istruzione e alla cultura Angela Trevisin e al Dirigente scolastico Maria Pia D’Avanzo, per portare la propria testimonianza nell’ambito della rete Scuole di Pace.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Silea è stato invitato a portare la propria esperienza di fronte a tutte le scuole presenti, considerata la sua lunga storia.

“È stato un onore e un piacere essere al fianco dei ragazzi di Silea alla Marcia per la pace: – ha commentato l’Assessore all’istruzione e alla cultura di Silea Angela Trevisin – in particolare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Silea era unico Consiglio Comunale dei Ragazzi d’Italia presente e in virtù della sua lunga storia, iniziata nel 1999, ha portato la propria esperienza di fronte a tutte le scuole presenti”.

All’arrivo del corteo davanti al Sacro convento di San Francesco, i rettori della Rete delle università italiane per la pace, i dirigenti scolastici della Rete nazionale delle scuole di pace e i sindaci (o i loro rappresentanti) del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani hanno sottoscritto il “Patto di Assisi”, affinché scuole e università italiane diventino sempre più “laboratori di pace”.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale di Silea, della scuola e dei ragazzi prosegue quindi a Silea, con il programma di appuntamenti “Legalità e giustizia”, seconda edizione della rassegna “La scuola al centro: una comunità che educa”.

Domani martedì 23 maggio, in occasione della Giornata della legalità, Don Francesco De Luca, parroco a Scampia, incontrerà, alle 8.30 e alle 11.30, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado nell’Aula Magna della Scuola media “Marco Polo”. Alle 20.45 Don Francesco De Luca converserà invece con la cittadinanza.