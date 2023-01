Crisi del sistema politico italiano, Lucia Annunziata domani all’Ateneo Veneto

Dieci anni in cui in Italia si sono succeduti sette governi guidati da sei premier, di cui quattro non erano neppure eletti in Parlamento: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi. Inquilini di Palazzo Chigi, li definisce l’autrice, provvisori abitanti del potere.