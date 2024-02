Cibovagare: prodotti artigianali sostenibili

Cibovagare, debutta il primo viaggio enogastronomico tra le specialità italiane più attente all’impatto su ambiente e società

Manca esattamente un mese alla prima edizione di Cibovagare, un evento unico nel suo genere dedicato ai prodotti artigianali sostenibili. Dal 16 al 18 marzo 2024, presso la suggestiva cornice della vecchia filanda trasformata nel polo fieristico Fiere di Santa Lucia di Piave (TV), si terrà questa kermesse imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle eccellenze italiane.

L’idea alla base di Cibovagare è quella di rendere accessibili a tutti le meraviglie dell’artigianalità e della sostenibilità nel mondo del food and drink, anche a coloro che non hanno l’opportunità di viaggiare alla ricerca del più autentico Made in Italy. Francesca Palenzona, Amministratore Delegato di Idea Plus, la società organizzatrice, e Cristina Rombolà, coordinatrice del portale Cibovagare®, hanno unito le forze per creare un evento che celebra le eccellenze italiane e le storie dei loro produttori.

“Abbiamo viaggiato in lungo e in largo per l’Italia, cibovagando nei nostri tour gastronomici”, commentano Palenzona e Rombolà. “Vogliamo dare spazio a tante storie di sostenibilità illuminata, perché crediamo che sia importante annullare le distanze tra chi produce, chi distribuisce e chi consuma. Cibovagare è un incontro dal vivo fatto di assaggi, di ascolto di storie appassionanti e di cultura del mangiare bene e di qualità”.

La manifestazione si svilupperà su tre giornate ricche di esperienze, talk e degustazioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in una selezione dei migliori produttori italiani. Sarà possibile incontrare espositori provenienti da diverse regioni italiane, ognuno con la propria storia e il proprio approccio alla sostenibilità.

Gli espositori presenti

Tra gli espositori presenti, spiccano nomi come Molino Rachello, main partner dell’evento, noto per le sue farine venete 100% biologiche e tracciabili con il progetto Oasi. I Fratelli Pelizziari porteranno i loro pregiati prosciutti di Langhirano, mentre Gelmini proporrà ortaggi coltivati in biologico nella Val di Gresta. Non mancheranno nemmeno i liquori artigianali di Scuppoz, che con il loro nome evocano tradizione e convivialità.

Durante l’evento, sarà possibile non solo degustare e acquistare i prodotti, ma anche partecipare a talk informativi e interattivi che approfondiranno tematiche legate all’artigianalità e alla sostenibilità nel settore alimentare.

Un’area food permetterà ai visitatori di prolungare la loro permanenza nella fiera, con la possibilità di gustare piatti e street food preparati da alcuni espositori e ristoratori presenti.

Per scoprire il programma e acquistare i biglietti in prevendita: https://www.cibovagare.it/evento