Chioggia, progetto EduCO, due scuole cittadine vincitrici

Le classi 1^A della Scuola Primaria S. Todaro di Sottomarina e 4^TP della Scuola Primaria P. Poliuto di Sant’Anna figurano tra i vincitori del premio di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico nell’ambito dell’interessante progetto EduCO.

CHIOGGIA – EduCO è una piattaforma web educativa del CO – Osservatorio dei Cittadini sulle Piene, nata dalla collaborazione tra l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, la Regione Veneto e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta di un progetto didattico sui temi del fiume e della gestione del rischio di esondazione, completamente gratuito e dedicato ai ragazzi e ragazze delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado dei Comuni del territorio veneto del Brenta e del Bacchiglione. Sono state circa 800 le classi che hanno aderito al bel progetto.

Nell’ambito dell’iniziativa, per incentivare la diffusione dell’uso della piattaforma, sono stati messi in palio 30 premi da 500 euro per le classi iscritte entro il 31/12/22. Proprio le due classi delle nostre scuole cittadine sono state estratte ed hanno accettato la vincita del premio di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico e per proseguire lungo il percorso della formazione sui temi della sostenibilità ambientale. La vittoria è stata formalizzata stamattina presso i due plessi alla presenza della dirigenza scolastica e degli insegnanti referenti, oltre che dell’Assessore alla Cultura Elena Zennaro che teneva a fare i complimenti ai ragazzi a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

“Mi complimento con l’Istituto comprensivo Chioggia 2 per l’ottima formazione che viene fornita ai ragazzi e per il modello positivo che rappresentano”, ha detto Elena Zennaro, Assessore alla Cultura, al Demanio e all’Agricoltura del Comune di Chioggia. “La capacità di captare le opportunità e di ottimizzarle non si improvvisa. C’è un importante lavoro di squadra e di approfondimento che fa onore a tutti loro. Il progetto EduCO ne è un esempio: un percorso educativo sul valore dell’acqua e più in generale sui temi della tutela dell’ambiente e del nostro territorio. Un’occasione importante per crescere cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo”.