Sciopero dei medici del Veneto 13/14 aprile: “Obbligati a scioperare per farci ascoltare!”

Dichiarazione di Liliana Lora, Segretaria Regionale SMI e Salvatore Cauchi, Segretario Regionale SNAMI.

VENEZIA – “Siamo obbligati a scioperare per farci ascoltare. Gli studi medici, degli iscritti al Sindacato Medici Italiani e al Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani del Veneto saranno chiusi il 13 e 14 aprile” così Liliana Lora, Segretaria Regionale SMI e Salvatore Cauchi, Segretario Regionale SNAMI annunciano le due giornate di sciopero.

Il manifesto dei medici denuncia

La burocrazia soffocante che toglie tempo all’attività clinica

Gli errori di programmazione del numero di sanitari e di organizzazione territoriale

L’eccesso di assistiti per singolo medico non risultano conforme a quanto previso dall’ACN

Le liste d’attesa infinite che inducono i pazienti a rivolgersi al privato

La chiusura di sedi di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), con disagio per la popolazione

La mancanza di tutele per i medici di famiglia nei casi di malattia, gravidanza, ristoro psicofisico e accudimento a familiari disabili

Le richieste:

La convocazione del comitato regionale per una seria programmazione in base al nuovo ACN

La convocazione del tavolo regionale per l’informatizzazione, per creare la necessaria rete ospedale e territorio

L’abolizione dei piani terapeutici e delle note Aifa

L’autocertificazione dei primi tre giorni di malattia da parte del paziente

La garanzia che tutti i pazienti possono fruire di strutture organizzate con personale funzionale per il medico e il paziente con la previsione di investimenti correnti certi da parte della Regione

“Saranno garantite le visite domiciliari urgenti ai pazienti non trasportabili, l’assistenza domiciliare integrata e l’assistenza domiciliare programmata per malati terminali e prestazioni indispensabili definite negli accordi regionali”.

“La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) assicurerà prestazioni non differibili a partire dalle certificazioni obbligatorie, certificati di malattia, prescrizioni farmaceutiche non differibili. Per le urgenze, invitiamo i pazienti a rivolgersi al Pronto Soccorso. Il 118 assicurerà il soccorso avanzato”, concludono.