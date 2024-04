Casette dell’acqua: Mogliano cerca un nuovo gestore

Il bando per l’affidamento al nuovo gestore sarà pubblicato a breve nel sito comunale istituzionale.

MOGLIANO VENETO (TV) – Erano state chiuse definitivamente a dicembre 2023, a causa dei troppi atti vandalici subiti, per volontà della ditta che, a Mogliano Veneto, aveva in gestione il servizio delle casette dell’acqua.

Nella Giunta Comunale di ieri, mercoledì 3 aprile 2024, è stata approvata la delibera per l’affidamento della nuova gestione delle casette presenti sul territorio comunale: una in Piazza Berto, una in Via Torino e una presso il parcheggio del Parco Arcobaleno. Tre casette che saranno presto affiancate da una nuova installazione in zona Piazza del Marinaio, nel quartiere centro-nord.

Stando a quanto si legge nella delibera, la nuova gestione prevede innovative modalità di pagamento, esenti dall’utilizzo di moneta e banconote, per garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti i cittadini. Il bando per l’affidamento al nuovo gestore sarà pubblicato a breve nel sito istituzionale del Comune di Mogliano Veneto.